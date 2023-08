Ley Rodrigo: la normativa que busca sancionar la familia del cordobés fallecido en Tenerife

Finalmente, los restos de Rodrigo López Besso, el joven que cayó de un acantilado en Tenerife el 3 de junio pasado, serán repatriados a Córdoba la semana próxima. Así lo confirmó la mamá, Marcia Besso, a MDZ. El trámite pudo ser destrabado luego de que el Banco Central aprobara la excepción al cepo cambiario para liberar los fondos en euros para pagar los costos del traslado desde España.

Días atrás, Marcia había denunciado indignada que el dinero que había sido donado en una cuenta bancaria para ayudarla a traer el cuerpo de su hijo, que luego de 50 años internado falleció el pasado 23 de julio, estaban trabados por decisión del BCRA. Con bronca y dolor, la mujer de Rodrigo relató a MDZ que la única solución que le da el Banco por las restricciones a las divisas extranjeras es que pasase los 6.700 euros donados a su tarjeta de crédito. Pero con esa modalidad, le aplicaban un interés que elevaba el costo del trámite un 95%, con lo que estaría pagando dos veces el monto de la repatriación de Rodrigo.

“El Banco Central me tiene que liberar ese dinero que nos fue donado. Yo siento que están ´trabajando´ con el dinero de mi hijo muerto. Eso es lo más bajo que puede hacer el Gobierno”, afirmó desesperada la madre en esa ocasión. Pero en las últimas horas, el BCRA aprobó una excepción y la madre podrá afrontar los costos del traslado de su hijo.

"Han autorizado el pago, nos liberaron los fondos desde el Banco Central", confirmó Marcia a MDZ. "Me gustaría destacar el trabajo arduo que tuvo el ICBC y el consulado de Tenerife, el embajador Luis María Sobrón, junto a sus dos secretarios Maximiliano y Gabriela", agradeció Besso aliviada por ver allanado el trámite. "Yo ahora me voy a la sala velatoria a ver a mi hijo. Me dejan estar con él. Y calculo que la semana que viene, cuando se termine de apostillar su partido de defunción y el resto de la documentación necesaria, voy a confirmar el vuelo", señaló.

La repatriación del cuerpo de Rodrigo López se concretará finalmente la semana próxima, confirmó su madre a MDZ. Foto: Facebook Marcia Besso

Ley Rodrigo

Tal cual había señalado Marcia días atrás, su deseo es que ninguna familia tenga que atravesar la misma traumática situación que vivió ella para la repatriación de un familiar enfermo o fallecido. “Cuando yo pueda enterrar a mi hijo, quiero proponer que el Congreso dicte una ley para ayudar a las familias que tienen que repatriar a sus familiares. El Estado se tiene que hacer cargo de algo”, aseveró el miércoles pasado.

Este viernes, la mujer confirmó la iniciativa y contó que su abogada está por pedir una reunión con el Ministro de Justicia: "Quiero que elaboremos en conjunto un proyecto de ley que lleve el nombe de m hijo Rodrigo para que ningún otro argentino pase por este calvario que yo acabo de atravesar. Esto recién comienza", advirtió Marcia.