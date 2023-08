Hagamos que la lactancia y el trabajo funcionen

Este año la invitación es poner la mirada en una realidad muy puntual “Trabajo y Lactancia”, brindando una gran oportunidad para pensar y pensarnos dentro de este contexto. Es una responsabilidad compartida y todos formamos parte del mercado laboral donde los derechos esenciales a la lactancia materna no siempre se ven facilitados o respetados.

Hay varios desafíos por delante

Lograr licencias de parentales más prolongadas,

Reincorporación laboral postparto más flexible, gradual y adecuado,

Lactarios o espacios adaptados en los lugares de trabajo.

Debería ser una prioridad para garantizar que las mujeres puedan amamantar durante todo el periodo que lo deseen. La OMS promociona esta semana para defender las mejores prácticas para el apoyo a la lactancia materna en el lugar de trabajo, en cualquier país, con diferentes tipos de contratos laborales y sectores. Se promoverán acciones para ayudar a garantizar que la lactancia materna funcione para todas las mujeres que trabajan, donde sea que estén desarrollando sus funciones.

Quienes transitamos en los ámbitos públicos y privados de la salud acompañando la lactancia, sabemos lo difícil que es para la familia mantener una lactancia materna más allá de los 2 meses de los bebes. Nos ayuda contar con datos estadísticos que reflejen lo que vemos al recorrer hospitales, centros de primera infancia entre otros

Lo bueno de estas propuestas es que no solo nos ayudan a conocer las prioridades sino también a saber dónde estamos parados.

Desde el año 1998, Argentina cuenta con un relevamiento nacional que no solo mide la prevalencia de la lactancia (exclusiva, continuada, etc.) sino que también evalúa el contexto de factores asociados como el tipo de parto, o la edad de la persona gestante.

IRSA inauguró un nuevo espacio en Alto Rosario y un renovado lugar en Alcorta Shopping

El reporte del Ministerio de Salud de la Nación. Dirección de Salud Perinatal y Niñez. “Situación de la Lactancia en Argentina. Encuesta Nacional de Lactancia, 2022”, reflejó estos resultados:

Prevalencia nacional de lactancia

Se observó que aproximadamente 9 de cada 10 niños de 0 a 6 meses de edad recibían lactancia (91,7%), y la mitad lo hacía en forma exclusiva (53,2%); a su vez, el porcentaje de lactancia materna exclusiva (LE) desciende a medida que aumenta la edad de los lactantes, pasando de 53,5% a 44,6% en los niños de 2 y 6 meses. A su vez, se observó que esta disminución de la LE, se acompaña por un aumento de la lactancia parcial, mostrando que, ante la ausencia de LE no necesariamente se desteta a los niños/as.

No obstante, se sigue observando que, a medida que los niños crecen, disminuye la prevalencia de LE bajando varios puntos porcentuales entre los 2 y 6 meses. En ese sentido, si bien la disminución de la prevalencia de la LE entre el nacimiento y los 6 meses, es un fenómeno también observado en otros países; Argentina plantea la necesidad de generar acciones específicas para lograr sostenerla y lograr mejorar los indicadores a futuro.

Si bien las cifras año a año van creciendo y mejorando lentamente, tenemos mucho trabajo por delante, porque solo lograremos cambios si todos nos comprometemos y acompañamos para que la mujer no tenga que elegir entre la lactancia y la reincorporación y exigencias laborales.

Seguramente nada de lo expuesto hasta ahora les resulte desconocido, o porque en la familia hay una o más mamás luchando por mantener la lactancia, aunque sea mixta, o porque a nivel laboral conoces las condiciones en que las empleadas tienen que hacer sus extracciones y conservar su leche para mantener los niveles de producción por no contar con lactarios o lugares apropiados.

Las dificultades de crecimiento laboral cuando la mujer está en proceso de gestación y/o lactancia. Las escasas licencias por paternidad de 2 a 7 días. Vamos por más, la lactancia materna es el proceso fisiológico más natural, más enriquecedor y sano que una mujer y su bebé puedan transitar. Se necesita de información, asesoramiento adecuado y acompañamiento y así todos

podemos ser parte para alcanzarlo

1) Los responsables políticos pueden hacer que la lactancia materna y el trabajo funcionen mejor, con buenas regulaciones. Y espacios públicos acondicionados para la lactancia. II Encuentro Internacional de Lactarios. Foto: Gentileza

II Encuentro Internacional de Lactarios Institucionales en la Semana Mundial de la Lactancia Materna (Agosto 2022) La diputada Dina Rezinovsky, remarcó durante el encuentro que ha trabajado en la presentación de 5 proyectos de ley para acompañar, reforzar y capacitar en la importancia de la lactancia materna para los bebés y para que la sociedad en su conjunto comprenda que podemos acompañar desde diferentes ámbitos.

2) Las instituciones de salud contribuyen a la lactancia, facilitando la primera prendida al pecho, durante la primera hora posterior al nacimiento y evitar la separación innecesaria de la mamá y bebés tras el parto. Cuando las condiciones de salud lo permiten, los bebés tienen que estar en contacto inmediato y continuo con su mamá, ya sea después de un parto vaginal o cesárea porque la primera hora de vida extrauterina es fundamental para este primer vínculo y contacto piel con piel. Maternidad- Asociación Española de Pediatría

3) Los empleadores y directivos pueden hacer que la lactancia materna y el trabajo funcionen, generando espacios adecuados como los lactarios y reincorporaciones laborales más flexibles. Antes que los proyectos de ley para extender las licencias parentales sean tratados en el Congreso, las empresas han tomado la posta: ofrecen licencias con goce de sueldo más prolongadas a trabajadores formalizados. Todo el tiempo se suman más, y este año no será la excepción. Las empresas tienen que modificar las instalaciones para brindar mayor privacidad, comodidad que permita a las madres la posibilidad de extraerse su leche materna. -

Instalaciones mínimas pueden hacer más confortable y facilitadora, disponer de un sillón cómodo, una mesa, un lavatorio y una heladera para conservar la leche refrigerada hasta cumplir su jornada laboral

¡Mira este video con testimonios!



4) Los compañeros pueden ayudar a que la lactancia y el trabajo funcionen. Facilitando, cuidando y acompañando. Las mujeres no deberían tener que elegir entre amamantar a sus hijos o trabajar. El apoyo a la lactancia materna es posible independientemente del lugar de trabajo, el sector o el tipo de contrato. Roxana Tabuenca, Puericultora

* Roxana Tabuenca, Puericultora – Asesora en Lactancia y Crianza- ACADP, Diplomatura en Salud Perinatal – UCASALroxbal@hotmail.com