Fue a ver a jugar a Messi y lo que vio en el estadio lo dejó alucinado

El furor que despierta Lionel Messi se traduce en un millonario negocio en torno a su figura y al espectáculo que moviliza su participación en los partidos, ahora en el Inter Miami, el equipo en el que debutó el 21 de julio pasado con un gol majestuoso ante Cruz Azul de México.

La integración de Lionel Messi al equipo estadounidense sigue generando una revolución que supera, incluso, la motivación deportiva. Y fiel a la idiosincrasia norteamericana de convertir casi todos los deportes, además, en un gran espectáculo, los partidos del Inter Miami con Messi como figura descollante ya son una marca registrada. Una forma de ver y disfrutar del fútbol, por cierto, de una manera muy distinta a la que estamos acostumbrados los argentinos.

En ese sentido, Daniel Puddu, un agente de viajes oriundo de La Plata, viajó a Miami junto a su familia para ver el clásico que se jugó este miércoles entre el Inter Miami y Orlando City y publicó en su cuenta de Twitter un atractivo análisis del fenómeno de Messi como espectáculo en sí mismo y aportó una serie de datos útiles para todos aquellos que estén considerando disfrutar de alguna de las fechas del Leagues Cup.

De acuerdo con uno de esos posteos, las entradas para ver a Messi se consiguen desde los u$s 170. "Es un show de soccer. Es decir, el fútbol no es el mismo que vemos en Argentina. Es casi un intercountry", resalta Puddu, alias @harrylpg en Twitter.

Entre los tips, asegura que llegar al estadio es muy fácil y que el estacionamiento, por caso, vale u$s 50. En cuanto al merchandising, cuenta que en los alrededores del estado hay decenas de vendedores “sin licencia” de la camiseta de Messi que pueden conseguirse por entre u$s 40 y u$s 50.

Mirá el video del gol de penal que compartió @harrylpg

En cuanto a las entradas, este agente de viajes precisa que los tickets son con QR y se obtienen mediante una app. Y que al estadio "no se puede ingresar con bolsos y mochilas". "Dentro hay patio de comidas y tiendas, y todo (se puede pagar) con tarjeta de crédito. Allí venden snack, bebidas, cerveza y fernet", detalla.

"Podes entrar a las tribunas con botellas de plástico, pero sin tapita para que no se la tires a los jugadores (es lo que me dijo el que me la hizo sacar). El partido se ve sentado y si te parás, los de atrás te piden que te sientes. Se ve bien de todos lados", relata.

Así se ve el partido. Foto: @harrylpg

"En cada gol hay fuegos artificiales y suena 'danza kuduro'. El público no llega a ser hinchas, se mueve constantemente, baja y suben por comida, charla entre ellos sin mirar el partido. Solo prestan atención cuando la toca Messi. Diez minutos antes, sin importar el marcador, se empiezan a ir", describe y confirma la particular forma de los norteamericanos de disfrutar de un partido de soccer.

La particular manera de disfrutar del partido

"Yo la pasé genial. Pero mi sentimiento por mi equipo (acá saben que soy del Pincha -Estudiantes de La Plata-) no me permitió alentar al Inter, pero debe ser un toc mío", cierra.