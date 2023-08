Elecciones 2023: cuánto le pagan los partidos a los fiscales

La Cámara Electoral publicó cuánto se le pagará a las autoridades de mesa que trabajen el 13 de agosto, cuando se lleven adelante las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, que dirimirán quiénes serán los próximos a candidatos a presidentes de la Nación. Estos roles serán designados por jueces federales con competencia electoral de cada distrito y la función que deberán desempeñar será velar por el correcto y normal desarrollo del acto electoral en su mesa.

La compensación en concepto de "viáticos por desempeño por elección será de $7000 para las autoridades de mesa, $7000 para las autoridades de mesa privados de libertad, $11.500 para los delegados de la Justicia Nacional Electoral y $15.000 para los delegados tecnológicos. Además, en los primeros dos casos se pagará un valor de $3000 correspondientes a "viáticos por capacitación virtual/presencial" y $3500 para los delegados de la JNE como "viáticos por remisión de datos por elección".

Este es un dato oficial; sin embargo, no será el único gasto que habrá en las elecciones para quienes tengan como responsabilidad cuidar las urnas y acompañar a los votantes en su proceso eleccionario. Los fiscales, que ocuparán lugares en las mesas y escuelas, también cobran en muchos casos, aunque no lo hacen de forma oficial, sino en negro, a voluntad de los partidos y de acuerdo a variables.

Un fiscal puede cobrar entre $15000 y $20000, según el caso. Foto: Archivo MDZ

Para los partidos políticos que compiten en las elecciones, cuidar el voto es algo fundamental. Representa, ni más ni menos, que el resultado de la elección, la posibilidad de reducir el riesgo de que la competencia haga trampa, fraude o robe sobres, entonces es algo en lo que deciden poner su esfuerzo físico, logístico y económico. En diálogo con MDZ, algunos referentes de las principales comunas de la provincia de Buenos Aires dijeron "es necesario que haya fiscales porque si no, nos roban" y calcularon, a groso modo, que cada uno puede costar entre $15.000 y $20.000. La cifra está compuesta de distintos elementos y lo que determina el monto final tiene que ver con traslados, alimentos y plata en mano. No todos cobran. Y entre los que lo hacen no todos reciben el mismo dinero.

Están los militantes que quieren fiscalizar, convencidos de sus ideales, por amor a su partido y con ganas de que la elección sea transparente. Esos lo hacen gratis. Están los que cobran planes sociales, que lo hacen sin cobrar porque responden, en muchos casos, a punteros. En ese contexto, de manera informal, se les pide que no cobren, que lo hagan a cambio de la asistencia que ya reciben. Un ejemplo diferente de otra singularidad es la de los flamantes empleados municipales de algunas comunas. Ellos tampoco reciben dinero porque, dicen sus líderes políticos, ya han sido beneficiados con trabajo. Existen diferentes perfiles de fiscales. Se trata de un sistema político plagado de particularidades.