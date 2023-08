Advierten por la "devaluación" de las casas del IPV en Mendoza: la respuesta del Gobierno

El sueño de la casa propia es un anhelo de millones de argentinos que no cuentan con la misma y que desean conseguirla para dejar atrás los altísimos alquileres que mes a mes complican la vida de muchas familias. Como cada Gobierno, el de Mendoza cuenta con una política de viviendas que entrega a través del IPV. Desde distintos sectores comenzaron a llegar quejas por los materiales utilizados y por el tamaño de algunos hogares, aunque desde el Gobierno explicaron la situación.

Se trata de reclamos que han llegado desde distintos puntos de la provincia como Las Heras y Godoy Cruz y que MDZ pudo evidenciar visitando estos nuevos barrios. Se trata de viviendas que ya han sido entregadas y otras que no. "La calidad de la vivienda que entrega el IPV es excelente. Hemos incursionado en nuevos sistemas constructivos producto de que el IPV sacó una ley de etiquetado de vivienda, un etiquetado energético y revaluamos los prototipos de viviendas y la materialidad para construirla", comentó María Marta Ontanilla, titular del IPV en Mendoza negando la situación que distintos vecinos aquejaban.

Una de las casas del IPV en Las Heras. FOTO: ALF PONCE/MDZ.

Y explicó: "Ahora la vivienda en su escritura va a tener un sello de que es sustentable y se le sube el valor a la propiedad. Hay sistemas constructivos en los que hemos incursionado que son industrializados que garantizan una excelente aislación térmica y eso se traduce en un ahorro a la hora de que llegue la factura del gas y de la luz".

"Formalmente no tenemos quejas porque a la hora de construir, uno de los requisitos que tenemos es el aval de la gente. Antes de empezar a construir se hace una reunión de vecinos y se les presenta el proyecto y el sistema constructivo. Ellos ven si adhieren o no al sistema, conocen siempre con anticipación todo. Hay garantías de la vivienda que están cubiertas por el primer año y que la empresa constructora tendrá que responder y si hay casos graves, que por ahora no han habido, el profesional tiene que responder ante algún vicio que tenga la vivienda por diez años. Pero en el primer año tienen la garantía", aseguró Ontanilla.

Quejas por el tamaño de las casas. FOTO: ALF PONCE/MDZ.

Además, entre los reclamos recurrentes, MDZ evidenció que vecinos de la calle Dorrego de Las Heras comentaban que veían "más pequeñas" las casas de lo que se mostraba previamente. "Una vivienda tipo del IPV de dos dormitorios está entre 60 y 64 metros cuadrados y por supuesto se cumplen con las medidas mínimas que establecen los códigos de edificación de cada municipio, por lo cual las medidas siempre están ajustadas a códigos y las que no son en formato Ph tienen la posibilidad de ampliación", subrayó la funcionaria en diálogo con Según como lo mires.

Desde el Gobierno también aclararon que "no todas las casas entregadas son iguales", aunque "el IPV va repitiendo algunas y algunos programas en el que son las empresas constructoras las que proponen el tipo de viviendas con características básicas, pero no todas tienen la misma tipología, que van variando según la ubicación y la zona, buscamos que estén bien orientadas para hacerlas más eficientes".

Una de las viviendas aún no adjudicada por dentro. FOTO: ALF PONCE/MDZ.

Por último, Ontanilla habló sobre la demanda que tiene el IPV actualmente. "La ley de alquileres repercute en la demanda que nosotros tenemos, porque la gente trata de buscar tener su vivienda propia para no depender de ese alquiler. Tenemos un número de demanda que es aquella inscripción desde los municipios y estamos a la espera de los datos finales del censo para saber cuál es el déficit habitacional real de la provincia. Según la demanda, el dato cercano que tenemos que no es preciso, es de 100.000 viviendas", concluyó la funcionaria del Gobierno.