La muerte de Silvina Luna: la advertencia de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica

La muerte de la actriz y modelo Silvina Luna, de 43 años, tras luchar por años por las consecuencias derivadas de una intervención estética, causó una gran conmoción este jueves en la sociedad argentina. Si bien la artista llevaba varias semanas internada y en las últimas horas su estado de salud se agravó, el triste desenlace dejó un fuerte mensaje para miles de personas que se someten a este tipo de prácticas para mejorar su imagen en lugares que no están habilitados o no tienen un profesional capacitado para realizarlas.

Desde la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva advirtieron días atrás a MDZ sobre la fuerte demanda de pacientes que buscan mejorar su aspecto físico y la multiplicidad de lugares que ofrecen intervenciones estéticas sin las mínimas condiciones de salubridad.

Es por esto que la SACPER recomendaron hacer consultas con profesionales que cuenten con habilitación y aval de esta asociación antes de someterse a cualquier operación de este tipo.



Ante la consulta de MDZ, días atrás el especialista en cirugía plástica, estética y reparadora y miembro titular de SA señaló que lejos de producirse una merma en estas intervenciones luego de trascender el difícil cuadro de salud que atravesaba Silvina Luna, después de la pandemia se notó un fuerte incremento del número de cirugías que se mantiene hasta el día de hoy.

Silvina Luna falleció este jueves a los 43 años tras batallar contra las consecuencias derivadas de una cirugía estética. Foto: Facebook Silvina Luna

“Lo que más llama la atención es que vemos mucha gente de dudosa procedencia que inyecta botox o hialurónico y son personas que no tienen título de médico. Es decir, no solamente no hay una merma, sino que notamos un aumento en la falta de conciencia por parte de muchas personas que no se acercan a consultar en lugares adecuados para tratarse con profesionales calificados en la materia”, enfatizó Wetzel.



“Desde la SACPER estamos brindando entrevistas todo el tiempo porque lamentablemente, luego de este triste episodio de Silvina Luna, hay que informarle a la gente que tome conciencia de que se tiene que operar en lugares habilitados y con profesionales calificados. Y que si va a ponerse algo en el cuerpo, tiene que estar aprobado por el ANMAT y ser el producto adecuado”, insistió Wetzel.

Por su parte, a principios de año, MDZ Radio dialogó con Marcelo Stambulsky, cirujano plástico (MN. 86378), miembro titular de la Sociedad de Cirugía Plástica, que había advertido que, como cualquier intervención, la estética requiere de tener estudios previos para buscar una buena evaluación del paciente.

"Una cirugía estética es una cirugía, como puede ser una cirugía de vesícula o apéndice. Tiene que tener primero un análisis correcto del paciente, un preoperatorio. La persona tiene que ser intervenida quirúrgicamente en un lugar como si fuera cualquier tipo de cirugía, esto es importante informarlo, y que el paciente lo entienda. Se deben evaluar los riesgos, entender cuáles son los pros y los contras. La cirugía estética está vista como algo pasajero o liviano, y no es así , se requieren todos los controles como corresponde, es fundamental que quien opere sea un especialista", enfatizo Stambulsky.