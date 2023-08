Tomás Rebord en Mendoza: “Soy recontra consciente de que puedo estar formando opinión”

El streamer político Tomás Rebord estará este jueves 31 de agosto en Mendoza presentando su monólogo para “ponderar los principales acontecimientos metafísicos acaecidos en la República Argentina y su consiguiente impacto espiritual en los individuos, o en su defecto hablar de lo que sea que le haya pasado ese mismo día”, según reza la presentación del espectáculo.

En diálogo con MDZ Radio, Rebord habló sobre lo que va a pasar el jueves desde las 21 en el Teatro Selectro: “Rebord Dice Cosas es bastante literal, consiste en decir cosas delante de la gente”.

Rebord es abogado, pero es conocido por sus entrevistas a grandes políticos y celebridades de otros ámbitos. “Mi experiencia en las provincias es más gratificante que en Capital Federal, donde hay cierto acostumbramiento, repetición. Fui a Córdoba, Rosario, hay algo de que la gente valora que uno vaya, la gente se caga de risa, la pasa bien. Es especial”, expresó.

Y, sobre lo que le dijeron del público mendocino, contó: “En Mendoza se venían vendiendo más lento las entradas y me empezaron a llegar mensajes de mendocinos diciendo ‘somos muy hijos de puta’, esa fue la presentación”.

Sobre su trabajo, remarcó: “Cuando digo que no soy periodista es porque realmente no me formé para eso. Nunca tuve intención de hacer ‘buen’ periodismo. Quizás lo que hago tiene consecuencias periodísticas”.

Respecto de su postura política y el hecho de que todos sepan que es peronista, asumió: “Tengo opinión de las cosas y la idea de que es más genuino que la gente sepa el punto de partida de uno para disfrutarlo de igual manera”. Y reconoció: “Soy recontra consciente de que puedo estar formando opinión”.

Escuchá la entrevista completa en Según Cómo lo Mires: