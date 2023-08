Tras el paro de subtes, metrodelegados le ponen plazo a Emova y amenazan con nuevas medidas de fuerza

Terminó el paro de subtes y Premetro, y el próximo lunes los metrodelegados definirán cómo continúan el plan de lucha. En este marco, Roberto 'Beto' Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), habló con la prensa y cuestionó la manera de manejarse de la empresa concesionaria Emova.

"La empresa no nos recibe desde marzo de este año. Lo único que hace es mandar comunicados. Acá hay una caza de brujas. No hay posibilidades si el otro no quiere", expresó en declaraciones radiales con Urbana Play.

"Acá está claro que hay una intención del gobierno y de la empresa de distorsionar la realidad o de negarla directamente y poniendo en riesgo a los trabajadores y a los usuarios que es lo más importante de todo", agregó, por su parte, en diálogo con radio Mitre, el metrodelegado Claudio Dellecarbonara.

Terminó el paro de subtes y el lunes los metrodelegados definirán cómo continúan el plan de lucha.

"Esperamos que en las próximas horas haya algún tipo de convocatoria para intentar solucionar este problema", indicó Pianelli, y adelantó que entre mañana y el lunes, el cuerpo de delegados se volverá a reunir "para definir qué tipo de acción" tomarán en caso de no obtener respuesta a sus reclamos.

El reclamo de metrodelegados

La medida de este jueves se sumó a otra paralización total del subte que ocurrió el día martes entre las 20 y el cierre del servicio. Este nuevo paro de actividades de los 'metrodelegados' responde al reclamo de crear una mesa de diálogo con el Gobierno porteño y Emova para discutir la reducción de la semana laboral por disminuir el tiempo de exposición de los trabajadores y trabajadoras al asbesto, presente en las formaciones.

En este orden, el secretario general de AGTSyP volvió a referirse al respecto y afirmó: "Queremos que se cumpla con el fallo de la Justicia porteña con respecto al asbesto hacia Emova y el Gobierno de la Ciudad, tienen que sacar el asbesto y poner a los trabajadores bajo vigilancia médica. Queremos aminorar nuestra exposición a ese material cancerígeno".

"Durante 25 años llevamos nuestro lavarropas a lavar a casa. Hace 4 años la lava la empresa, es parte del reconocimiento del asbesto. Tenemos las demostraciones, las pruebas que hemos recolectado durante un tiempo".

El descargo de Emova por el paro

Por su parte, la empresa Emova -prestataria de los servicios del subterráneo- volvió a criticar la postura "inflexible" de los 'metrodelegados', enfatizó que las medidas de fuerza "profundizan los inconvenientes para quienes necesitan movilizarse" en la ciudad de Buenos Aires y reafirmó que "la reducción de la jornada semanal de 36 a 30 horas resulta inviable sin afectar la operación de la red de subte". Terminó el paro de subtes y el lunes los metrodelegados definirán cómo continúan el plan de lucha.

"En los últimos cuatro meses los paros, que ya suman 21, también fueron acompañados por bloqueos en vías y formaciones, y aperturas de molinetes, generando demoras e inconvenientes en el servicio de manera frecuente", indicó la empresa en un comunicado de prensa.

Según dijo Emova, "trabaja activamente en un plan de desasbestización, en continuidad con el proceso iniciado hace 5 años", que "se realiza a través de una mesa interdisciplinaria en la que participan también las entidades gremiales y que funciona en la Dirección de Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".