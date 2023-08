La amenaza de la empresa de viajes prohibida por el Gobierno tras la inhabilitación definitiva

Con una dura carta contra el Ente de la Movilidad Provincial, la empresa de viajes Maxim respondió ante la inhabilitación que le propició el Gobierno a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial. En la misma se destaca que hubo distintas sanciones que no fueron acatadas, pero desde la empresa contestan que el EMOP oprime a los conductores y ya preparan la revocación a la sanción.

La historia es de larga data. Como reconocen las partes, todo comenzó a principios de año cuando hubo secuestros de "taxis truchos" con los que operaba Maxim. En total el Gobierno les secuestró 6 autos desde ese entonces hasta ahora y ha sancionado en distintas ocasiones por la reiterancia de las mismas y además por el "no cumplimiento" de las prohibiciones. En el último caso, el EMOP dispuso que la app de viajes no opere por 30 días. Sin embargo, encontraron en las calles a distintos conductores trabajando para la empresa. Ahora pesa sobre Maxim una inhabilitación por la que tienen que responder en los próximos 10 días para la revocación.

"EMOP oprime a los conductores de “Maxim, Viajes y Envios”. A finales de agosto, el Ente de la Movilidad de la Provincial (en adelante “EMOP”) emitió una nueva resolución anunciando la inhabilitación del servicio “Maxim, Viajes y Envíos”. La empresa ha interpuesto recurso de apelación contra la primera resolución de la EMOP que comunicaba la suspensión del servicio, el cual se encuentra en trámite. Asimismo, ha interpuesto recurso de revocatoria contra una nueva sanción (ahora de inhabilitación) ante la EMOP y potencialmente acudiremos a la Corte Suprema, en caso de rechazo", confiaron desde Maxim este martes.



"Declaramos la licencia de la empresa es válida y la empresa tiene pleno derecho legal a operar, estando todas las sanciones notificadas recurridas y en proceso de discusión y debate. No vale la pena que la imposición inicial de sanciones tan graves a la empresa sea una medida exagerada y excesivamente dura, desproporcionada e inconsistente, por la ausencia de violaciones graves", agregaron.

La empresa operaba con distintas "irregularidades", según marcó el Gobierno.

Y remarcaron: "A pesar de que los conductores del servicio continuaron trabajando legalmente, fueron acosados y perseguidos de manera ininterrumpida por el “EMOP” e incluso increíblemente uno de los conductores fue multado y su coche confiscado, pero no sólo eso".

"No satisfechos con eso, el órgano mencionado ha negado y obstaculizado el trámite de obtención de permisos para transportar pasajeros, a conductores nuevos de nuestra empresa, los cuales cumplían a la perfección todos y cada uno de los requisitos exigidos. Al difundir información falsa sobre la ilegalidad de la solicitud, la “EMOP” desacredita la imagen de la empresa", sostuvieron respecto a las sanciones.

Por su parte, desde la empresa entienden que el Gobierno "viola el derecho a la libre competencia al dar preferencia a otras plataformas competidoras, colocando en el interior de sus propias oficinas información publicitaria de ellas, así como informar e incentivar a los conductores a registrarse en ella. Todo lo relatado se encuentra ampliamente acreditado mediante fotografías y vídeos que sostienen lo aquí argumentado".

"Las sanciones no afectan en modo alguno a nuestra oficina, por lo que continúa su labor normal y habitual en la ciudad de Mendoza, y nuestros especialistas están listos para brindar asistencia jurídica a los conductores que hayan sufrido acciones ilegales de las autoridades", comunicaron. Y sobre esto desde el EMOP informaron que no tienen injerencia sobre comercios, por lo que los locales pueden funcionar normalmente.



Finalmente, desde Maxim subrayaron que se preparan para dar una respuesta en la Justicia y así dejar anulada la sanción que recae sobre ellos. "Estamos preparando la correspondiente Acción Procesal Administrativa se presentará ante el Tribunal Supremo a los fines de revocar y anular la sanción impuesta. Nosotros, como empresa, estamos comprometidos con una cooperación amistosa y a largo plazo con EMOP. Estamos dispuestos a cumplir con todos los requisitos y lo hemos demostrado repetidamente. Sin embargo, por el momento no entendemos la presión de la EMOP".