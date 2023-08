Juan Manuel Gamboa: "Está en juego la accesibilidad a la salud"

El ámbito de la salud atraviesa un complejo panorama ya que ciertos sectores están reclamando un aumento en las consultas y un acortamiento en el plazo del pago. Juan Manuel Gamboa, presidente de la Unión de Pediatras de Mendoza, aclaró en MDZ Radio que "esto implicaría no atender obras sociales o prepagas. Esto incide puntualmente en consultorios particulares o centros médicos privados. No involucra al ámbito estatal".

"Nosotros los pediatras hace dos meses que venimos planteando esta situación. Nos hemos unido con aproximadamente 20 asociaciones, hemos tratado de implementar algún tipo de comunicación con las obras sociales y las prepagas. En lo personal no tuvimos ninguna respuesta y lo único que hemos recibido es la presión a través de las clínicas o de los centros médicos de no poder actualizar nuestro honorario en base al coseguro que habíamos planteado como primer medida que nos parecía lo más justo y lo menos perjudicial para el paciente. Han tomado una postura totalmente negativa hacia esto y nos vemos encerrados a pasar a cobrar y atender como consulta particular", agregó respecto a la iniciativa que tomarán.

A partir del 1 de septiembre, Gamboa afirmó que "el monto o el valor ético mínimo que planteamos de las especialidades, es de $6.000 la consulta del médico especialista en Mendoza. Como nos prohíben cobrar coseguro, con amenaza de débito, con amenazas clínicas o en los centros médicos de que van a hacer caer los convenios, la única alternativa de no poner en juego los convenios de esas clínicas o centros médicos es optar por la atención como consulta particular".

Los consultorios particulares y centros médicos privados buscan una mejoría salarial.

Respecto a la extensión de los plazos de pago, aseguró: "En promedio estamos hablando de tres o cuatro meses. Hay lugares que es de cinco o seis meses el pago de la orden. Esto es uno de los grandes motivos por los cuales estamos en esta lucha de unificar el valor de nuestro trabajo. Tengamos en cuenta que hoy, lo que nos están pagando las obras sociales y prepagas no nos alcanza ni para comprar un kilo de carne, un kilo de pimientos o para o para llevar el auto a lavar".

Actualmente, Gamboa dijo que los valores de las consultas llegan a ser desde $400 en adelante. El promedio está entre los $1500 a $2500 de lo que se podría estar recibiendo en estos momentos con el plazo de quizás 90 días promedio".

Y para concluir, expresó: "Las obras sociales y empresas privadas tienen que dar un paso, tratar de abrir el diálogo y ver cómo podemos mejorar esta situación sin perjudicar a los pacientes. No es el propósito nuestro de traer mayores inconvenientes a la población, pero lamentablemente está en juego hoy la accesibilidad a la salud. Cada vez son más los profesionales que quieren migrar u dedicarse a otra actividad y tenemos que también pensar en evitar esto, porque peor sería llegar a un consultorio cerrado o una guardia y que no esté funcionando. Me parece que ese es el peor de los resultados".