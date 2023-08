Pintadas, vandalismo y amenazas para la comunidad LGBTIQ+ en Mendoza

Cuando se habla de extremismos, de absolutismos ideológicos y de los perjuicios que estos acarrean, no se es ni pájaro de mal agüero, ni se peca de exagerado.

Cuando se habla de repensar la forma en que criamos, cuando se habla de que la empatía es la base de una relación social sana, de una comunidad sana, no es puro verso.

El resultado de transmitir odio de clase, racismo, de naturalizar la violencia como forma de intercambio o de rechazar a alguien solo por ser diferente; trae desgracias en las sociedades. No hay que negar lo peligroso de las burlas y el bullying.

Los políticos, los medios, los educadores, las familias, debemos dejar de incentivar el discurso de odio hacia los que no son blancos, heterosexuales y con dinero. No deben estar bien solo las mayorías, y no se tienen que joder las minorías. No está bien pegar, no está bien agredir, no está bien insultar, no está bien avergonzar, no está bien asustar.

El 28 de julio, día internacional del orgullo, en Guaymallén y como iniciativa de la gestión de Marcelino Iglesias se presentó un mural temático diseñado por Carla Bragagnolo en la calle 25 de mayo del distrito Dorrego. El mismo es una gran obra que representa una cinta multicolor que, a través de su movimiento y expansión, manifiesta la libertad de ser, la lucha por el respeto y la visibilización del colectivo LGBTIQ+.

La pintura de importantes dimensiones se realizó en una de las paredes de la zona en donde se ubica Queen Disco, mítico boliche gay friendly, el más importante de la zona de Cuyo y uno de los más reconocidos de la movida en el país.

Ana Laura Nicoletti, responsable de Queen Disco, junto a representantes de la comunidad LGBTIQ+ en el día de la inauguración del mural.

"La verdad es que cuando la Municipalidad de Guaymallén nos pintó este mural lleno de color y vibrante energía positiva en la pared de la playa de estacionamiento de Queen, que se ubica en 25 de mayo 402, Dorrego, a tres veredas boliche; nos sentimos muy felices. Además de belleza, era un manifiesto de aceptación, de civilidad, de convivencia", recordaba Turca Nicoletti, la responsable de Queen Disco.

Sin embargo, antes de que se cumplan dos meses de su existencia, ese mural fue vandalizado, arruinado, y ese daño además fue escribiendo una frase que preocupa y merece el más grande de los repudios. "Con estupor me encontré hoy con esta pintada. Siendo las 21:45 de la noche del sábado 26 de agosto, llego y me encuentro con este escrito violento y atemorizante", afirma la empresaria y actriz. En el siguiente video puede verse el daño:

“Junio ya paso, agosto va a pasar, ya va siendo hora de que vuelvan al placard”, es lo que dice la repudiable pintada, que además de violentar a una porción de los ciudadanos que la leen, arruina una expresión artística.

"Siento que hay muchos partidos políticos que piensan o creen que la comunidad LGBTIQ+ pertenece a un solo partido, que somos todos integrantes del mismo grupo político, o que nos sentimos representados por una misma ideología política. Pero la realidad es que dentro de esta minoría hay gente que vota y que concuerda con diferentes partidos. Hay gays, lesbianas, bisexuales, transexuales peronistas, radicales, liberales, macristas, kirchneristas, comunistas, capitalistas... ¡de todo! Siento que, incluso, hay partidos que nos utilizan políticamente", opina Ana Laura.

"Estoy muy triste. Es muy fuerte que te amenacen con el retroceso... que te digan 'vas a volver al clóset'. Este daño que nos hacen a la comunidad LGBTIQ+ de Mendoza no debe pasar desapercibido", concluye Nicoletti.

No es exagerado alarmarse frente a la aparición de estas manifestaciones. Si no nos preocupamos y ocupamos de frenarlas, solo nos convertimos en espectadores de una futura escalada de violencia.