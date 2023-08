La conmovedora historia de Rodrigo Remón y cómo se transformó en el “Chewbacca argentino”

Rodrigo Remón es conocido como el “Chewbacca argentino”, pero no solo por usar el traje – que él mismo diseñó - del popular personaje de la saga Star Wars (creada por George Lucas), sino también porque su obra fue aprobada por Disney y Lucasfilm.

En diálogo con MDZ Radio, Rodrigo contó que “existen muy pocos en el mundo”. Oriundo de Vicente López, Buenos Aires, es diseñador gráfico “pero nunca había hecho un trabajo de artista plástico, y cuando me metí con esto, que fue a modo homenaje, encarándolo cuando el actor que hacía las películas, Peter Mayhew, fallece en 2019”.

Su traje de Chewbacca fue elegido como uno de los tres más fieles del mundo: “Lo difícil es dar con los rasgos de la cara, porque tenés que pensar una especie de cráneo en el cual después van a ir los pelos. Pero si no pegás las facciones de entrada, después difícilmente te dé el parecido. Por suerte estuve bastante fino con los cálculos y lo mucho que hice de investigación durante años”, detalló en Según Cómo lo Mires.

El Chewbacca argentino fue elegido como uno de los tres más fieles del mundo (Instagram Rodrigo Remón).

Pero el personaje que creó Rodrigo surgió como una misión personal: “Cuando nació mi primer hijo vivíamos en Singapur, yo estaba trabajando allá y le descubrieron que tenía síndrome de Williams, que es una especie de enfermedad que se da en 23.000 nacimientos y afecta una falla en el séptimo cromosoma. Afecta el crecimiento, algunas hormonas, retraso madurativo. A Feli le pasó eso, no sabíamos bien de qué se trataba, consultamos capos cardiólogos en Asia y no nos daban una solución concreta. Nos volvimos a la Argentina y fuimos al Garrahan. Nos encontramos con un equipo espectacular que dio con el diagnóstico exacto de lo que Feli tenía, y además lo operaron con éxito”.

“Feli hace una vida normal, si bien tiene sus tiempos, es un nene especial y me convirtió en un papá especial. En los momentos que recorríamos los pasillos del Garraham me encontré con personajes de Star Wars que visitaban pacientes. Eran de una exactitud los trajes y me parecieron tan increíbles, y empecé a averiguar qué eran. Eran las legiones de Star Wars, que están en todo el mundo, que se dedican a misiones solidarias, apadrinados por George Lucas y sus trajes están aprobados”, señaló.

“Unos años después pude tener mi primer traje, son trajes costosos de confeccionar, es una inversión que la hace uno mismo. Cada traje tiene su magia”, aseguró y recordó: “Confeccioné a Chewbacca durante la pandemia, le pude invertir mucho tiempo al traje. Es como un traje interminable, hasta el día de hoy siempre hay alguna mejora para hacerle”.

Chewbacca “es un personaje muy impactante”. Mide 2.25m y pesa 11 kilos. Además, tiene 9 gruñidos pregrabados de la película.

“Genera un impacto importante, en niños y grandes por igual. Muchos adultos se ponen a llorar cuando me ven”, indicó Rodrigo.