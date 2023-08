Entre tantos saqueos, un poco de arte

No era el Sr. Barriga… Zaqueo era un petiso… jefe de los recaudadores de impuestos. “Tambíén él, por curiosidad, quería ver a Jesús pero su condición de pecador público no le permitía acercarse al maestro” Jesús le dijo al pasar: “Es necesario que hoy me quede en tu casa” “A veces nosotros buscamos corregir o convertir a un pecador riñendo, reprochando sus errores y su comportamiento injusto. La actitud de Jesús con Zaqueo nos indica otro camino: el de mostrar a quien se equivoca su valor, ese

valor que Dios sigue viendo a pesar de todo, a pesar de todos sus errores. Esto puede provocar una sorpresa positiva, que causa ternura en el corazón e impulsa a la persona a sacar hacia afuera todo lo bueno que tiene en sí mismo. El gesto de dar confianza a las personas es lo que las hace crecer y cambiar”.

(Francisco, Ángelus del domingo 30 de octubre de 2016)

¡Todo lo que cambias de mí es lo que cambias de vos!

Como sos en conmigo, sos con vos. La realidad no disimula.

Nos da a catar tantos “para qué” de tantos “por qué”.

De tantas respuestas sin preguntas así somos…

Porque puedo amar puedo creer…

Amar nos hace creer.

Ver términos y condiciones:¿Quién es Caín y quién es Abel?

Ilustración de Juan Barros.

No es lo mismo.

No es para tirar un rato…

Y hay tantos Noé que son náufragos…

El ayer es un entredicho.

Amar nos hace reconocer quiénes somos por cómo somos.

Y no adeudar en el otro como soy conmigo.

¡Como amas crees!

No creer en mí es no creer como Dios cree en mí.

No creer en el otro es no creer como dios cree en el otro.

Advertencia: La realidad está muy influenciada por sí misma.

No somos lo que tenemos. Tenemos lo que somos.

Por cómo sos con vos sos conmigo…

El abrazo nos hace juntos

y así nos ofrenda un lugar en el mundo…

¡Agradezco el presente!

El único lugar donde nos podíamos conocer.

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.