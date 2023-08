Nivel máximo de riesgo de avalanchas tras las nevadas: cómo es el trabajo para evitarlas

En gran parte de la montaña mendocina se registró una de las tormentas de nieve más intensas de los últimos años. Uno de los lugares más afectados fue el departamento de Malargüe, allí el Valle de Las Leñas recibió en su cumbre cerca de 5 metros de nieve.

El temporal fue anunciado dos semanas antes de que llegara la nevada, tiempo necesario para programar los trabajos de seguridad de montaña y coordinar los equipos para evitar avalanchas en el centro de ski.

Debido a la cantidad de nieve que se acumuló en los cerros del Valle en el lugar se emitió nivel 5 de probabilidad de avalanchas, el máximo nivel de precaución. Por tal motivo, tanto durante la tormenta como los días posteriores el equipo de pistas y de seguridad de la montaña realizaron todas las maniobras necesarias para evitar un evento de estos.

“Nuestro trabajo comienza tres días antes de que estemos en presencia del temporal, un equipo de especialistas se quedan en el Refugio Bora Bora todos los días necesarios hasta que el temporal termina. Ellos son los encargados de hacer la prevención desde arriba, en conjunto con la prevención que hacemos nosotros desde la oficina”, explicó MDZ Miguel Mansilla, director del equipo de Seguridad de Pistas.

Son tres sistemas diferentes los que se utilizan para detonar explosivos y prevenir avalanchas, la coordinación del trabajo es estudiada por un equipo experto en montaña y aplicada por un grupo de ellos.

Por un lado, está el sistema Gasex, Gas Explosivo, el cual se controla por sistema remoto desde las oficinas de Seguridad. “Desde aquí, desde la oficina, el sistema Gasex es uno de los sistemas más seguros para el artificiero porque es por señal de radio. Se acciona con un programa a través de la computadora y desde allí damos la orden a que detone en el lugar donde nosotros queramos”, detalla Mansilla.

Luego, quienes se encuentran en el Refugio Bora Bora, ubicado en donde termina la telesilla de Marte, utilizan el sistema Catex, cable aéreo transportador de explosivos. “Nosotros lo que hacemos es armar un explosivo con gelamón. En una carga se cuelga al cable y con el cable lo transportamos al lugar donde queremos”.

Otro sistema que se utiliza para prevenir avalanchas, que en esta oportunidad no se usó es el Avalancher, que funciona también con explosivo líquido. “Armamos el explosivo dentro de una flecha y la proyectamos a 45 grados al lugar donde queremos. Desde Bora Bora también se trabaja con tiros manuales.

Alerta máxima por posibles avalanchas

En relación a la tormenta que se registró días atrás, Mansilla explicó porque se emitió alerta máxima. “Hay distintos niveles de riesgo, llegó un momento que estábamos en riesgo 5”, para saber qué nivel, “se hace una evaluación del manto nivio y durante la tormenta los parámetros que tenemos es cantidad de nieve, caída y dirección del viento al momento de la caída de la nieve. Esto nos permitirá saber desde cuándo tenemos que empezar a tirar. Hacemos la prevención con 30 o 40 centímetros de nieve”.

Mansilla sostiene que la tormenta pasada fue algo que hace años no se veía. “El temporal nos exigió tirar mucho más seguido. Es decir, el tiempo que nosotros esperábamos de una frecuencia de tiro a la otra fue mucho más corto que en otras tormentas, que son un poco más suaves o nos dejan menos precipitaciones”.

“En esta tormenta tuvimos que estar muy alerta en todo momento, hacía muchos años, tuvimos que volver muchos años atrás para ver qué tormentas habíamos tirado la cantidad de explosivos que se tiró en este evento”

Cuando hay eventos especiales como este se hace una selección del personal. "Tratamos de que sea con mucha experiencia en este tipo de tormentas porque hay que estar a 3.400 metros, muchos días y bajo la presión de tener que hacer la seguridad para el centro de esquí. Hemos llegado a estar 10 días arriba sin poder venir”, contó Mansilla.

El impacto del cambio climático en las avalanchas

Este año a la cantidad de nieve acumulada en los cerros del Valle de Las Leñas tras el temporal se le sumó un evento extraordinario debido a las altas temperaturas que se registraron días previos.

“Con el cambio climático hay muchos estudios que están confirmando que hay más avalanchas. Y el resultado de eso es que cada vez que tenemos contraste en temperaturas, días fríos, semanas frías, una semana calurosa, un día frío, un día caluroso, eso motiva que la nieve genere estratos muy definidos, lo llamamos estratificación. Y mientras más eventos de estratificación tenemos, mayor la probabilidad de avalanchas", explicó Santiago “Chago” Rodríguez científico crioesférico y estudioso de la nieve y seguridad de montaña, y añadió: "El cambio climático sí está resultando en mayor frecuencia de avalanchas”.

Desde hace más de 10 años que Rodríguez viaja desde Estados Unidos hasta Las Leñas para brindar cursos de avalanchas y seguridad de pistas a profesionales y esta es la primera vez que ve una situación como esta en el Valle. Santiago Chago Rodríguez dicta cursos de avalancha a profesionales

En relación al impacto del cambio climático en la generación de avalanchas, Rodriguez, quien viaja por el mundo estudiando la calidad de la nieve, contó: “Esto no es solo una situación de Las Leñas, estuve en marzo en Islandia y tuvimos un ciclo de avalanchas debido a que la nieve vino muy tarde, vino muy caliente y después estuvo muy frío; algo familiar a lo que justo acaba de suceder aquí. Lo experimenté también en junio en el área del Pehuenche, no muy lejos de aquí, y también repetidas veces el pasado invierno en Idaho, donde nosotros teníamos que cerrar sectores y no podíamos esquiarlos debido a estos eventos”..

“La nieve es un material que está cambiando todo el tiempo. Una vez que la nieve cae de la atmósfera, inmediatamente comienza a cambiar, hace una metamorfosis”, explica el científico y aclara que por eso es indispensable el estudio constante de la misma.