"Cuando la plata alcanza vas al shopping y cuando no, a La Salada"

“2023 es mejor que el 2022, 2022 fue mejor que 2021 y ni hablar 2021 en comparación con 2020 que fue destructiva por la pandemia. Hoy debe ser de los centros que más plata mueve. Fortunas”, cuenta Jorge Castillo, conocido como el Rey de La Salada y uno de los dueños de la feria más grande de Sudamérica.

El boom que empezó en los 90’ no para de crecer, pese al 60% de inflación anual, la caída del consumo y el aumento de la pobreza. Durante 2023 se popularizó el término “economía barrani” que, de alguna manera, explica cómo la informalidad se transformó en moneda corriente para subsistir y evitar los costos del Estado.

"Todo efectivo, eh", aclara Castillo y agrega: "Hay más de 600 micros y ponele que cada pasajero trae un palo para comprar ahí tenés 36.000 millones de pesos por feria. Y no es así porque los cordobeses y los de Santa Fe, por ejemplo, se mueven bien y traen más, se puede ver en los carros que llevan".

-¿Cuánta gente compra en La Salada?

-Entre lo que es Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile más Mendoza debemos estar vistiendo más de 50 millones de personas. Nuestro trabajo se derrama en todo el país: la gente que vende ropa, seguramente la compró ahí.

-¿Por qué La Salada tiene tanto éxito?

-Porque los políticos son un cachivache que no sirven para nada.

-¿Cómo le afectaría al consumo de la feria un supuesto triunfo de Javier Milei? Pensando en que una economía más abierta, podría traer más competencia…

-¿Pero en serio usted cree que eso sería libertad en el mercado? El mercado es como la perinola, toma todo. Eso es libertad para ellos y no para todos. El otro va a estar en la miseria y para vestirse, ¿a dónde pensás que va a ir?

-¿Y si los argentinos tuvieran más plata qué pasaría?

-Estaría más grande todavía porque la plata valdría más. Mayor plata, mayor consumo.

Los números y la lógica de Castillo

En la lógica de Castillo, La Salada nunca pierde. Tiene todos los números en la cabeza y no necesita una calculadora para hacer las cuentas: los 20 mil locales pagan un alquiler diario y un fijo de seis meses que puede alcanzar los 600 mil, pero lo abonan en el primer trimestre. Varía según la ubicación, pero en total cada espacio de 2x2 paga 490 mil pesos por mes y factura 3 millones de pesos, aunque los que venden jeans y buzos están arriba de los 4 palos, según Castillo. “Inmobiliariamente es brillante”, concluye.

Ahora no va más a la feria porque, a raíz de diferentes causas judiciales que lo investigan por extorsión y evasión, tiene una perimetral. Su centro de operaciones se mudó a un punto neurálgico de la compraventa de indumentaria: Flores, a pocos metros de la avenida Avellaneda.

La galería que administra desde hace años tenía ingreso por la calle Bogotá y en los últimos meses inauguró una entrada por el otro lado de la manzana sobre Bacacay. Tiene 200 locales y está en proyecto de construir ocho pisos con 400 más. Si La Salada es el centro de compras de la economía barrani mayorista, el auge de la zona de Flores lo es en minoristas.

-¿Qué rinde más: calle Avellaneda o La Salada?

-Acá en la galería un local sale la mitad y trabaja de lunes a sábados y allá trabajan tres días. Como La Salada no existe negocio inmobiliario. Igual, la gallina come doble y vive.

-¿Por qué crecen tanto Avellaneda y sus alrededores?

-¿Dónde va a consumir la gente? ¿En un lugar donde el jean está a 40 mil pesos o donde está a 3500? Cuando la plata alcanza vas al shopping y cuando no, corrés contra la inflación y estos sistemas de comercialización son los que ayudan para que la gente no ande con chiripá. Hay mucha diferencia. Es lo mismo porque es todo importado, pero quizás al nuestro tenés que cortarle los hilos.

-¿Cómo se vería afectada esa dinámica si gana Milei?

-Eso va a seguir existiendo siempre porque sino vas a dejar a la gente desnuda. Al capital le sirve. Igualmente Milei no va a ganar.

-De alguna manera, hoy la “economía barrani” tiene una función.

-Y sí. Por ejemplo, la camiseta de Argentina. Se habla mucha pelotudez de la falsificación, pero ¿vos pensás que alguien que compra la camiseta trucha por 3 mil pesos se compraría la de 30 mil? No la va a comprar nunca. ¿O quieren que los pibitos anden jugando al fútbol con la espalda pintada con un carbón?

-¿Cómo se reactiva el país?

-Reactivado está. Hay una reactivación económica muy grande, pero también un desorden con el tema de los planes trabajar y la juventud.

-¿Cómo se arregla entonces?

-Hay que tener voluntad. En Mendoza no alcanza la mercadería, pero hay un problema de mano de obra. Tiene que haber más producción, tenemos que importar menos y quedan los dólares acá. Pero no está la conducta del trabajo. Hoy un aprendiz o cortahilo debe estar cerca de los 10 mil pesos por día, o sea, 200 mil pesos por mes. ¿Ganan eso con los planes? No, pero no está la conducta del trabajo ni la obligación.

-Usted dice entonces, que hay necesidad de más empleados.

-Sí, lo que tendrían que hacer son liceos donde la juventud que no estudia a los 12 o no puede estudiar, se los ayude a estudiar, a recibir órdenes o a aprender oficios porque el que está al pedo hace cagadas. El trabajo genera desarrollo en el que menos tiene, pero se necesita esa cultura.

-Desde la realidad que ve entonces a diario, ¿qué tiene que hacer el próximo ministro de Economía?

-Industria nacional. Yo soy un convencido que se tiene que hacer todo acá. Tiene que generar trabajo, que lo tenemos, y con eso se acaba la pobreza y se acomodan los melones dentro del carro.

-No parece ir muy en línea con las ideas de Milei…

-Milei no tiene sentido. No, no, no, para mí es una pavada… Ya no es el león que rugía. Es un voto castigo a la gestión, pero nadie es dueño del voto.

-El que compra acá, ¿qué perfil piensa que es?

-Acá compran todos, menos los que la tienen atada. La élite. Esos vienen a mirar porque quieren conocer.

