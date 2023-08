Conócete a ti mismo y a los demás

Un gran pensador que vivió en la antigua Grecia, llamado Sócrates, en el intercambio dialogal con sus conciudadanos, fue descubriendo que cada uno tenía una imagen distorsionada de sí mismo, y actuaban en lo cotidiano vinculándose con otros, desde un desconocimiento de sus propias fortalezas y debilidades. Frente a esa realidad humana individual y social, cada uno tenía opiniones divergentes sobre los mismos temas o circunstancias Se podría decir, que cada uno tenía su verdad, que además,

no era fruto de una construcción, sino de una mirada subjetiva. Cuando pudo descubrir ese fenómeno, que rodeaba a los habitantes del lugar, para entender el fenómeno, decidió investigar un poco más, y descubrió algunas particularidades.

Descubrió, que cada uno tenía su verdad. Y eso lo hizo pensar mucho, ya que de ese modo nunca se llegaría a algo consensuado y objetivo, porque se ponía en juego la permanencia de valores. Esa forma de pensar y actuar tenía un inconveniente, las personas vivían en un mundo de apariencias, y por ello, se perdían la realidad o la verdad y por lo tanto entre ellos no se conocían. Su forma de investigar era la encuesta, la hacía él mismo. Esa encuesta personal le permitía tener contacto con las personas, así iba descubriendo un panorama en el cual se denotaba que muchos vivían en un mundo de total apariencia.

También, descubrió que las personas no se conocían a sí mismos, sus opiniones se hacían sobre algo que no conocían y que en muchos casos se refería a ellos mismos. Desconociendo sus capacidades y cómo podían afrontar los desafíos que la vida les proponía a diario. Se dejaban llevar por lo que afirmaban otros, y algo muy importante, al no tener un autoconocimiento, actuaban según lo que otros decían, que tampoco se auto conocían . Y se formaba el fenómeno de masa detrás de la opinión de alguien con algún nivel de fama social.

Con este panorama, las personas tomaban decisiones diariamente desde este auto- desconocimiento, generando una toma de decisiones erróneas, cuyas consecuencias, muchas veces tendrían una duración que abarcaba varios años de sus vidas. Luego, también descubrió, este gran pensador, la posibilidad de mejora personal y social, ya que el autoconocimiento que una persona podría llegar a lograr, por ejemplo por medio de una introspección, o de una reflexión serena, o de la auto observación, desde una mirada histórica de las propias conductas, ayuda mucho a ajustar actos, ideas, modos de expresarse, modos de pensar y actuar. Y al descubrir esa faceta, descubrir la posibilidad de mejorar, ajustar, corregir.

La inteligencia interpersonal, arranca por lo que se denomina la inteligencia intrapersonal, es decir, la inteligencia que permite que alguien se conozca a sí mismo, eso que investigaba el filósofo señalado arriba. Conociéndome a mí mismo, puedo llegar a conocer al otro. Y de esa forma establecer un diálogo entre dos personas, un diálogo que puede llegar a ser muy rico, no solo en contenido, también en emociones, a partir de vivencias compartidas en momentos, que son los que realmente se valoran, o que realmente valen y el tiempo no los corroe.

Los invito, desde este espacio, a mirarse internamente, utilizando una reflexión serena, apoyados en la historia personal de cada uno y visualizar cómo hemos actuado, qué criterios solemos usar para tomar decisiones, cuánto tiempo dedicamos a pensar nuestra forma de vivir, qué tipo de proyectos estamos generando. Son algunas formas que a una persona le permiten tener una imagen de su propio interior, y desde ese autoconocimiento, estar en condiciones de poder compartir con otro un vínculo, que puede ser muy fecundo y por ello duradero.

* Lic. José Miguel Toro.

