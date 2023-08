Informe: el dato que "encendió alarmas" en las escuelas secundarias de Mendoza y la respuesta de la DGE

Argentinos por la Educación publicó este jueves un informe sobre la cantidad de estudiantes que logran arribar al último año de la secundaria en tiempo y forma. Esto quiere decir, cumpliendo los plazos y pasando de año según lo establecido por el calendario y también cumpliendo con los requisitos en cuanto a saberes de las materias esenciales como lengua y matemática. A nivel nacional sólo el 13% llega y en Mendoza, un 11%.

"Sólo 13 de cada 100 estudiantes que comenzaron primer grado en 2011 llegaron al final de la secundaria en el tiempo teórico esperado, en 2022, y con conocimientos satisfactorios de Lengua y Matemática. La cifra, basada en datos posteriores a la pandemia, supone un retroceso con respecto a los resultados de cohortes previas de alumnos, como las de 2005-2016 y 2009-2020", indica el encabezado del informe de Argentinos por la Educación. Allí también se muestra la separación por provincias y el promedio que ubica a Mendoza por debajo de ese índice nacional como se ve en la imagen.

El informe de Argentinos por la Educación.

El documento analiza la trayectoria escolar de la cohorte que comenzó primer grado en 2011 y llegó al último año de la secundaria en 2022, utilizando los datos del Relevamiento Anual y las pruebas Aprender 2022 de secundaria. Leyre Sáenz Guillén, coautora del informe, dialogó con MDZ y dijo: "Queríamos ver en qué tiempo y en qué forma, es decir, sin repetir ni abandonar y con niveles satisfactorios en lengua y matemática los chicos llegan a egresarse. Es un número llamativo por lo bajo que es. El año pasado lo que vimos era que 16 de cada 100 llegaban, la problemática es arraigado tras la pandemia. Las caídas se dan por los porcentajes en matemática, que hacen que caiga todo el promedio. Este año se van a reforzar las pruebas PISA en matemáticas".

La Dirección General de Escuelas tomó conocimiento respecto del informe y Emilio Moreno, director de Educación Secundaria, dijo a MDZ: "Los datos hay que tomarlos con pinzas porque en las Pruebas Aprender hubo distintos grados de participación. En Mendoza hubo participación del 76% o 77%. O sea que hubo de 100, se evaluó a 76, al resto no. Y hay jurisdicciones que tuvieron mejor resultado que Mendoza, pero sólo rindió el 46%, entonces no son datos comparables. Si no hay muestra del 100%, el dato puede ser orientativo, pero no es exacto. Ahí no se puede aseverar que sólo 11 llegan, puede ser mejor o peor, yo estoy seguro de que los datos al 100% son mejores, pero no deja de ser una tendencia que nos marca que hay disminución en los aprendizajes de algunos chicos que fueron evaluados. Hay que tener en cuenta el factor pandemia que marcó el retroceso en todos los chicos del mundo y hay que marcar que la matrícula creció desde 2019 al 2022 en tercero, cuarto y quinto, en ese último año creció un total de 5.000 estudiantes, hay más chicos".

A nivel nacional, el informe marca que en 20 de las 24 jurisdicciones viene aumentando la proporción de estudiantes que llegan al último año de la secundaria en el tiempo esperado. Al comparar la cohorte de 2011 con la de 2009, todas las jurisdicciones registran un aumento en la proporción de estudiantes que llegan al último año de sus estudios en el tiempo teórico, con excepción de Córdoba y Corrientes.

Las dos jurisdicciones con mejores índices en 2022 son CABA (29%) y Río Negro (18%). Hay varias jurisdicciones donde menos del 10% de los estudiantes llegan al último año de secundaria con la edad y los conocimientos esperados; la cifra desciende al 5% en Corrientes, Formosa y Santiago del Estero. Mientras tanto, Mendoza no se encuentra entre las peores, pero sí por debajo del promedio nacional con un 11%. "El nivel socioeconómico de las provincias influye, si hay provincias con más recursos o que destinan más a educación, va a tener resultados mejores. La variación entre provincias va condicionando la situación", agregó la coautora y especialista de la organización. Y desde el Gobierno provincial aclararon que "Mendoza está trabajando fuerte con aquellos que tienen un menor nivel socioeconómico, somos la provincia que mejores resultados tiene en ese sentido, trabajamos muy bien con los que más lo necesitan".

A su vez, desde la DGE sumaron: "El problema con matemática es histórico, no sólo lo tiene Mendoza, sino que se da en todo el país. Siempre nos da peor que lengua, nosotros venimos en ese sentido mejorando con fluidez lectora en lengua. En matemática venimos haciendo algunas acciones cambiando la metodología de la matemática. Los chicos en la pandemia no lograron buenos aprendizajes ahí, se está trabajando con proyectos más concretos, que se enseñe de otra manera y no quede sólo en el pizarrón".