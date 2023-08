En su feriado, uruguayos invaden Argentina favorecidos por el tipo de cambio

Este viernes 25 de agosto se celebra en Uruguay la Declaración de Independencia, motivo por el que los habitantes de ese país vecino tienen el día feriado. En ese contexto miles de uruguayos llegan a la Argentina por turismo y, fundamentalmente, compras, favorecidos por el tipo de cambio, la devaluación del peso y la cercanía geográfica.

Algunos eligen venir por el camino rápido mediante servicios fluviales desde Montevideo o Colonia hasta los puertos de Buenos Aires o Tigre. Por otra parte, hay quienes prefieren la vía terrestre hacia Entre Ríos, desde Paysandú, Uruguay, hasta Colón; desde Fray Bentos hasta Gualeguaychú; o desde la ciudad de Salto hasta Concordia. En todos los pasos, el movimiento se incrementó en las últimas horas y, según informaron las distintas postas de Aduana, se espera que el mayor número de turistas ingrese a la Argentina en la tarde de este viernes.

Largas filas ya en la frontera entre Salto, Uruguay, y Concordia, Entre Ríos. Foto: Florencia Arbeleche

¿Qué buscan los uruguayos en Buenos Aires?

Sara y Constanza llegaron la noche del jueves 24 a un hostel ubicado en Palermo, tras haber viajado en Buquebús desde Montevideo a Buenos Aires. “Era tanta la gente que entraba que en Migraciones tuvimos que esperar dos horas. La fila era muy grande por toda la gente que había llegado. Nosotras, precisamente, hicimos de Montevideo a Colonia, y de Colonia a Buenos Aires”, comentaron a MDZ las jóvenes veinteañeras.

Al preguntar el motivo que las trajo a Buenos Aires, Sara respondió: “Yo tengo un congreso el sábado, acá. Pero justo coincidió con el fin de semana largo y quise aprovechar para pasear un poco, y aprovechar porque nos está conviniendo venir acá por el tipo de cambio”. Por su parte, Constanza confesó que, además de pasear y conocer, la razón que más las movió a venir es comprar ropa para vender después en su país.

Con el tipo de cambio de un dólar oficial a $365,5 y blue a $725, los uruguayos se ven atraídos por lo económico que les resulta hacer compras de farmacia, de ropa en la calle Avellaneda, de librería y hasta de bebidas alcohólicas como el Fernet y el vino. “Venir a comprar cosas de farmacia, para nosotras, es impresionante; cualquier cosa que venimos a comprar nos queda muy barato. Pueden ser cremas, medicamentos”, comentaron las turistas.

Aun así, las compras no constituyen el total de sus actividades en la Argentina, puesto que también llegaron deseosas de conocer atractivos turísticos de la Ciudad de Buenos Aires. “Tenemos planeado hacer paseos, porque como no conocemos mucho Buenos Aires, queremos ir a museos, al Jardín Japonés, a restaurantes, al teatro. Creo que son las cosas más típicas, pero como no hemos venido mucho nos gustaría hacerlas”, concluyeron.