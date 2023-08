Qué pasó con la mujer que escapó de las llamas colgándose de un cable

Aunque los bomberos trabajaron con celeridad y pudieron sofocar esta mañana el incendio ocurrido en el segundo piso de un edificio del barrio de San Nicolás, la mujer de 65 años que fue rescatada por personal del SAME luego de haber tirado de un cable para evitar ser quemada por las llamas está en grave estado y pelea por su vida por un fuerte traumatismo de cráneo a la vez que tiene quemaduras en el 70% de su cuerpo.

El foco ígneo se desató en el segundo piso de un edificio de tres plantas ubicado en la esquina de las calles Bartolomé Mitre y Libertad, a donde arribó también personal de Policía y del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). La mujer se colgó de un cable para escapar del fuego hacia la calle desde el departamento siniestrado, pero cayó en el balcón del primer piso e impactó sobre una superficie con su cabeza, por lo que sufrió un fuerte traumatismo de cráneo.

"Su situación es realmente muy grave", dijo el titular del SAME Alberto Crescenti e informó que es "la única herida", "que en la desesperación hizo eso" y que pese a que "los bomberos hicieron todo para salvarle la vida porque si no hubiera muerto quemada, el traumatismo de cráneo que tiene es gravísimo". Sobre los otros vecinos de la zona reportó que están bien, que no hay afectados ni siquiera por el humo.

La mujer fue trasladada al Hospital Ramos Mejía y se espera que en las próximas horas haya un parte sobre su estado de salud. Respecto a lo acontecido, según Crescenti, se investigarán las causas, aunque se presume que todo se originó por una explosión.

Video: así fue el momento en el que la mujer escapó del fuego