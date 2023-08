Impresionantes videos del incendio en Monserrat: se prendió fuego un edificio y los vecinos saltaron por los balcones

Un incendio afectó a un edificio del barrio de Monserrat, en la Ciudad de Buenos Aires, y tanto bomberos como ambulancia del SAME y la Policía trabajan en el lugar para rescatar a los vecinos, que hasta llegaron a tirarse por los balcones para escaparle a las llamas.

El hecho ocurrió en un segundo piso y las primeras informaciones dan cuenta de una mujer de 75 años que sufrió quemaduras en el 70% de su cuerpo. El edificio está ubicado en la esquina de calles Bartolomé Mitre y Libertad del mencionado barrio porteño.

Alberto Crescenti, titular del SAME, confirmó que "se rescató a una mujer de 75 años que fue trasladada al Hospital Ramos Mejía con el 70% de su cuerpo quemado", mientras que además indicó que" la paciente sufrió un fuerte traumatismo de cráneo".

Vecinos de la zona registraron imágenes impactantes de las llamas saliendo por las ventanas. En uno de los videos se puede ver cuando una mujer intentó escapar del fuego colgándose de un cable de la calle.

Ambulancias del SAME trabajaron en el lugar. Foto: Télam

El segundo piso de un edifcio de Mitre y Libertad ardió en llamas. Foto: Télam

"El fuego está controlado y no hay gente en el edificio. Ahora hay mucho humo pero no se perciben llamas", informó Crescenti, ala vez que confirmó el SAME fue alertado por una explosión seguida de fuego y que, de forma inmediata, los médicos se trasladaron al lugar. "Se desconocen las causas del incendio. Todavía no sabemos que puede haber dentro del departamento", añadió.

Además, los Bomberos confirmaron que existía riesgo de que se derrumbe el techo que resultó dañado por el feroz incendio, por lo cual continuaban trabajando en el lugar.