Organizaciones sociales marchan al Ministerio de Desarrollo Social, pero no habrá cortes en accesos a CABA

"Con la inflación que se agrava y con la necesidad de trabajo genuino para millones de personas que no lo tienen", piqueteros no kirchneristas nucleados en Unidad Piquetera marcharán hoy frente al Ministerio de Desarrollo Social contra "la inflación que se come los ingresos y la situación social que se agrava". La medida es contra el Gobierno por la falta de una respuesta a los planteos que ya llevan meses ocupando la escena urbana.

"Nos vamos a movilizar al ministerio de Desarrollo Social para reclamar que la asistencia alimentaria que no están entregando se entregue sin más demoras", señalaron desde la agrupación y descartaron participar de cortes de rutas o autopistas. Además dispararon contra la ministra Victoria Tolosa Paz. "Desde hace meses que ha reducido la asistencia alimentaria", aseguraron. Además dijeron que "el Gobierno ha recortado la entrega alimentaria hasta límites insoportables, lo que es un caldo de cultivo que aumenta la caldera social que levanta aun más con una inflación galopante".

Por otra parte, y en medio de los saqueos en el Conurbano de la provincia de Buenos Aires que le fueron adjudicados por redes sociales a movimientos piqueteros, el grupo que encabeza Eduardo Belliboni dijo "no es con audios falsos que van a detener lucha contra el ajuste" y reiteraron que "el Polo Obrero desmiente cualquier audio que circule en ese sentido y se prepara para movilizarse el próximo jueves".

Desde el sector que se movilizará hoy insistieron en que "la ministra Tolosa Paz y el Gobierno están ajustando a los que menos tienen mientras pactan con el Fondo Monetario Internacional" e insistieron: "Nuestra orientación es muy clara, vamos al Estado y al Gobierno para que entregue los alimentos para los comedores populares, que están llenando de zozobra a las familias trabajadoras ocupadas o con trabajos precarios".