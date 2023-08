Cuáles son las demandas de los jóvenes argentinos a la hora de buscar empleo

En medio de un clima electoral tenso, de cara a las elecciones generales de octubre, se abren más incógnitas respecto a las esperanzas que tienen los ciudadanos para su estabilidad personal y financiera. Y este sentido, una encuesta que llevó a cabo Taquion develó, por caso, lo que buscan los jóvenes argentinos de entre 18 y 30 años, a la hora de buscar empleo.

La primera consulta de la encuesta tiene que ver con la facilidad con la que se consigue, o no, empleo en el país. Los datos revelan que el 55,9% de los jóvenes dijo que es poco fácil conseguir trabajo, seguido por un 24,5% que aseguró que esto no les resulta nada fácil; mientras que un breve número de personas defendió la opción de que es muy fácil conseguir empleo. Por otra parte, casi la mitad de los encuestados aseguró que sigue eligiendo una ocupación en relación de dependencia, algo que se puede analizar como parte de la búsqueda de estabilidad financiera.

Ahora bien, la tranquilidad, la libertad, las buenas condiciones laborales y la satisfacción con el empleo elegido son primordiales para los jóvenes que no quieren sobrecargarse con tareas extra. Esto se ve reflejado en el 60,3% que prefirió un tipo de trabajo en el que les “den libertad pero que las decisiones no recaigan sobre ellos”. Además, gran parte de los encuestados señaló que cree que hay más oportunidades laborales en el sector privado, por lo que prefiere ese sector antes que el público para ofrecer su tiempo de trabajo.

El salario es una de las proridades de los jóvenes. Foto: TAQUION

Pagos preferentemente dolarizados

Ante un marco de suma inestabilidad financiera por la devaluación del peso argentino en medio de una crisis inflacionaria del 113,5% anual, cada vez son más los jóvenes que aspiran a tener sueldos más elevados, precisamente, basados en una moneda extranjera como el dólar. En la encuesta, se develó que el 64,4% aseguró que priorizaría cobrar en moneda extranjera, mientras que un corto 19% defendió a la local. Es así que la propuesta que lanzó Javier Milei, candidato presidencial por La Libertad Avanza, acerca de dolarizar la economía argentina, conquistó al rango etario de votantes más jóvenes.

El cobro en moneda extranjera se impuso entre otras opciones. Foto: TAQUION

Si seguimos con el foco en el extranjero, el 32,6% de los ciudadanos encuestados tiene el deseo de trabajar en grandes compañías de origen internacional, dejando por debajo la opción de grandes compañías de origen nacional y PyMe. Asimismo, casi el 50% afirmó que el salario digno es la prioridad a la hora de buscar un trabajo. La oportunidad de crecimiento, los días y horarios de trabajo, que respeten los derechos laborales y que tenga relación con lo que estudiaron, quedaron con valores menores al 20%. Finalmente, el punto que dice que “lo principal es el salario y las condiciones laborales”, consiguió casi el 70% de adhesión.

El freelance es una propuesta tentadora en la actualidad, siempre y cuando sea combinado con un empleo fijo para asegurar la estabilidad financiera de los jóvenes. Precisamente, el 48,6% eligió esa opción, es decir, 1 de cada 2 personas; mientras que el 27,% dijo un “sí” rotundo.

La era remota gana lugar

Un dato llamativo que reveló la encuesta tiene que ver con la modalidad de trabajo que les gustaría escoger a los jóvenes, en relación a sus comodidades. Como se sabe, tras la pandemia por el coronavirus, el mundo se vio obligado a reinventar la forma de llevar a cabo sus labores diarias, por lo cual la mayoría de los empleos dieron la posibilidad de hacer “home office” (en inglés), también llamado “trabajo remoto”, para poder seguir siendo productivos desde casa. Desde entonces, gran parte de la población se adaptó a esa modalidad, lo cual se ve reflejado en la encuesta. El 24,9% eligió el híbrido entre presencial y remoto; con poca diferencia, el 24,7% apostó por el home office; aunque el formato presencial lleva la delantera con el 33,2%.

El 33% sigue eligiendo trabajos presenciales, aunque el híbrido entre remoto y presencial no se queda atrás. Foto: TAQUION

¿La educación universitaria es importante para los jóvenes?

Otro dato revelador es que los jóvenes ya no creen en la educación universitaria como el único camino a transitar para prepararse antes de buscar un empleo. Es así que la opción que señala que la formación universitaria “es importante, pero no es la única forma de acceder a un buen empleo” obtuvo el 32,6% de votos. En segundo lugar, con un porcentaje del 20, hubo quienes opinaron que sí se trata de una formación indispensable. Luego, le siguen las opciones de que cursar una carrera universitaria “es importante según el empleo y la profesión”, con el 16,2%, y, finalmente, la opción de que “es importante capacitarse, pero la formación universitaria no es la única”.

Qué esperan los jóvenes en el futuro

Los jóvenes sí tienen grandes deseos en cuanto a su futuro profesional y personal. En este sentido, el 77,6% expresó que le interesaría mucho conseguir su propia casa. Mientras que menos del 3% señaló que preferiría invertir en otra cosa antes que en un inmueble. Asimismo, un porcentaje del 62,3 contó que tiene la esperanza de verse con estabilidad económica de aquí a diez años.