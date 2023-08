Ley de Alquileres: el duro comunicado de las inmobiliarias antes del debate en el Congreso

Este miércoles 23 de agosto es, ni más ni menos, que la fecha que está fijada en el calendario hace meses para el tratamiento de la cuestionada Ley de Alquileres que tantos problemas ha traído para los inquilinos y para el sector inmobiliario. Diputados encabezará el debate se verá de qué forma avanza hacia el Senado tras la sesión especial de esta semana. De parte de los colegios inmobiliarios hablaron en contra de "la obstinación de los legisladores que pone en riesgo la solución del problema".

"Desde el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la República Argentina (CoFeCI) consideramos oportuno hacer una advertencia sobre el accionar de quienes unánimemente sancionaron la Ley N° 27.551, que generó enormes perjuicios a inquilinos y propietarios como también a los Corredores Inmobiliarios de todo el país nucleados en CoFeCI. Nos vemos en la necesidad de formular algunas precisiones y compartirlas con los matriculados y especialmente con la ciudadanía, porque pensamos que la forma en la que se intenta resolver un problema en gran medida tiene que ver con los resultados que se alcanzan", indicaron en un duro comunicado desde esa entidad.

"El Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Mendoza (CCPIM), miembro de CoFeCI junto al resto de las organizaciones pares de otras provincias que lo componen son organizaciones creadas por leyes provinciales, es decir, por cada uno de los Estados provinciales. Los colegios son entes públicos no estatales a los que el Estado confió el control de la ética y la matrícula profesional y el rol de los Corredores Públicos Inmobiliarios es intermediar para lograr la satisfacción de las necesidades de ambas partes contratantes", destacaron.

En el Congreso se debatirá sobre la Ley de Alquileres y otros proyectos en agenda para este miércoles en Diputados.

Y sumaron: "Compartir esta información pone en evidencia un absurdo. El Estado, los estados provinciales en este caso, crean entidades cuya representatividad se desconoce por el mismo Estado, al momento de resolver asuntos relativos al sector, al extremo de no convocarlo para escuchar lo que tiene para decir respecto de la modificación de la norma, a pesar de habernos puesto a disposición para ello".

"Un detalle que no puede pasar desapercibido es que esta ley causante de una crisis del mercado inmobiliario fue aprobada por unanimidad desoyendo todas las advertencias que los corredores inmobiliarios habíamos formulado. A la luz de los acontecimientos, no descartamos que los que nos metieron en el problema vayan a incurrir en los mismos errores si persisten en no escuchar a las entidades más representativas del sector", añadieron puntualmente sobre el antecedente de la ley.

"Conocemos el pensamiento de propietarios e inquilinos y a partir de eso, hacemos pública nuestra propuesta respecto de los cambios a introducir en la ley vigente, aun cuando no fuimos convocados. Sostenemos que se debe reinstaurar el período de 24 meses de plazo máximo para los contratos de locación y dejar libre el acuerdo entre partes en cuanto a precios y períodos de actualización. Tenemos la experiencia que, en los alquileres con destino comercial, los cuales no fueron alcanzados por dicha ley, no han sufrido mayores inconvenientes con la oferta ni con la demanda, producto de que las partes pudieron seguir pactando libremente las condiciones contractuales", proponen desde el sector inmobiliario a un día del debate.

"Es nuestra intención, como Institución que aglutina a más de 40.000 Inmobiliarios matriculados de todo el país, seguir insistiendo que queremos ser parte de la mesa de diálogo sobre un tema tan sensible para toda la ciudadanía, como es, la modificación de la llamada Ley de Alquileres N° 27.551. Por esta razón nos seguiremos poniendo a disposición de los legisladores nacionales, que tienen la obligación y la oportunidad de cambiar el rumbo actual de los acontecimientos", finalizaron.

En parte, los dos artículos que quieren modificar por parte de las inmobiliarias son: la duración de los contratos y el ajuste del valor del alquiler por inflación.