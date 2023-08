El dramático relato del encargado de la carnicería saqueada en Merlo

Eran las 19.30 del martes cuando una turba de al menos 30 personas irrumpió en el local y arrasó con todos los productos que estaban en las góndolas del mercado de carnes Zagal, ubicado en Avenida Eva Perón y Noguera, Libertad, partido de Merlo, uno de los distritos signados por la ola de saqueos que mantenía en vilo a comerciantes y vecinos del Conurbano.

"Se llevaron todo lo que había, todo. Nosotros tenemos productos en bandejas de despacho rápido, más allá de lo que se pide en el mostrador. Y se lo llevaron todo", contó conmocionado Cristian, el encargado del comercio que habló con MDZ en medio del estupor por el hecho, el segundo de este tipo que sufre ese local. "En los saqueos de 2001 también nos dejaron pelados", recordó.

De acuerdo con el relato de Cristian, el grupo de delincuentes estaba integrado por personas de todas las edades. "Había chicos jóvenes y hasta una señora que tendría unos 80 años", dijo y precisó que en un determinado momento paró un automóvil marca Bora en la puerta de la carnicería al que se subieron "4 ó 5" sujetos con la mercadería robada.

El comerciante estimó que las pérdidas por el robo superan el millón de pesos y se mostró preocupado por lo que pudiera ocurrir por la noche: "No sabe lo que es esta zona. Puede pasar cualquier cosa. Así que nos vamos a quedar a pasar la noche dentro del local por si vuelven", refirió.

El momento en el que saqueaban la carnicería de Libertad

Otro drama en primera persona

Cuando llegaba a su negocio, que abre metódicamente desde hace más de medio siglo, Luis notó todo muy raro en la calle Primero de Mayo, en la intersección de Ruta 8, en Loma Hermosa. Las persianas estaban bajas y las calles desiertas.

"Te llamo para saber si hay saqueos... Acá no abren porque dicen que van a venir", dijo, alarmado. Sin embargo, a las 18, todo empezó a desmadrarse. "Empezaron a aparecer grupitos en motos, se querían meter en los locales... Yo bajé todo, cerré, pero no me puedo ir", relató.

Sin embargo, apenas transcurrían los minutos, todo empeoraba. "Esto es un desastre... Es igual al 2001 o peor... Se están cagando a tiros en la calle... Es terrible". Ya habían pasado 40 minutos de las 19. Hasta las 21.30 aún había tensión y el municipio de Tres de Febrero lo confirmó públicamente.