Abrieron un negocio y lloraron tres veces en una semana

El día después de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias una pareja argentina decidió abrir su negocio, pero todo se complicó y a menos de 24 horas como emprendedores comenzó a llorar. La cruda situación económica del país en medio de una fuerte volatilidad del dólar y la incertidumbre propia de la sorpresa que dio el triunfo de Javier Milei, candidato a presidente por La Libertad Avanza, desestabilizó a los dueños de magnoliasdeco, la pyme que conoció las adversidades de invertir en el país a horas de su lanzamiento.

La historia se hizo viral en TikTok en voz de sus protagonistas que, perplejos por lo que vivieron, decidieron compartir la experiencia con un mensaje de optimismo. Porque no fue sólo un golpe económico el que los lastimó. La misma semana, además, enfrentaron un temporal y un choque que afectó al camión de transporte que usan para sus ventas.

"Te voy a contar cómo fue la peor semana de nuestro emprendimiento. Arrancó el lunes y explotó el país (después de las PASO), los proveedores sin lista de precios, con aumentos que eran una locura, no nos querían vender. Tres días después una tormenta, pero la más grande de los últimos tiempos...La calle era un río, se nos metió agua adentro, se nos arruinaron los muebles. Ese mismo día nos destruyeron nuestro camioncito", contó la dueña del negocio.

Sin embargo, entre lágrimas e imágenes de los destrozos de los que fueron víctima aseguró: "No les voy a decir que no lloramos, pero si de algo tenemos certeza es que no hay persona en el mundo que tenga el corazón más fuerte y más resiliente que un argentino así que dame dos minutos que emparchamos el cora y arrancamos de nuevo con todo".

Luego de la crisis económica el local se inundó. Foto: Captura de video

El reel se llenó de comentarios de adhesión. "Los emprendedores argentinos somos a prueba de todo. Fuerza que salimos adelante", le comentó un usuario mientras otro dijo: "Trabajé un año entero y con mucho sacrificio viví con lo justo para ahorrar. Me robaron todo y quedé en banca rota. Empecé de cero. ¡Fuerza!". Otro afirmó "somos argentinos, chicos. Salimos adelante" y muchos más insistieron en que se puede salir adelante y volver a empezar.

Video: el crudo llanto de dos emprendedores argentinos