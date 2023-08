Liderazgo y management, ¿son lo mismo?: 5 consejos prácticos para aplicar

En el mundo empresarial, a menudo se discute la diferencia entre liderazgo y management. Y lo que es peor: se toman líderes esperando que tengan habilidades de gestión, o managers a los que se les exige un rol de líderes. En muchos casos, no

funcionan. Aunque estos dos términos se suelen usar indistintamente, es importante comprender las diferencias y la confluencia entre ambas competencias.

En términos generales, el liderazgo se enfoca en las personas y su potencial, y en desplegar una serie de herramientas que permiten obtener los resultados que se buscan. Ser líderes, entre otras cosas, es contar con la capacidad para influir, organizar

y motivar a otras personas Con su impulso, logra involucrar a la gente a su cargo, para conseguir los objetivos que tienen en común. Por su parte, el management es sinónimo de gestión empresarial.

Algunas tareas en ese marco, son la dirección, conducción, planificación, organización y control de las actividades de una empresa. Es decir que se enfoca en la implementación de aspectos claves -como las finanzas, el talento, los productos, las ventas- y garantiza con su accionar la operación diaria.

Leyenda

Cinco aspectos clave en la empresa: la mirada de líderes y managers.

Para comprenderlo mejor, veamos cómo funcionan liderazgo y management en cinco aspectos clave del funcionamiento empresarial: el enfoque, perspectiva y operación diaria, influencia y gestión, habilidades blandas y técnicas, gestión del cambio y

estabilidad del negocio:

Enfoque: El liderazgo hace foco en las personas y su potencial, inspirando y motivando a otros para lograr objetivos comunes. Por otro lado, el management se centra en la gestión de recursos, procesos y actividades, asegurando que se cumplan los objetivos establecidos.

El hace foco en las personas y su potencial, inspirando y motivando a otros para lograr objetivos comunes. Por otro lado, el se centra en la gestión de recursos, procesos y actividades, asegurando que se cumplan los objetivos establecidos. Perspectiva a largo plazo vs. operación diaria: El liderazgo se orienta hacia una visión a largo plazo, guiando a la organización hacia el futuro. El management se ocupa de la operación diaria, asegurando que las tareas se realicen eficientemente y los procesos sean efectivos.

El se orienta hacia una visión a largo plazo, guiando a la organización hacia el futuro. El se ocupa de la operación diaria, asegurando que las tareas se realicen eficientemente y los procesos sean efectivos. Influencia vs. gestión y control: El liderazgo se basa en la capacidad de influir en otros y crear un ambiente positivo para el crecimiento y el desarrollo. El management , en el control y la supervisión de las actividades y los recursos para garantizar resultados óptimos.

El se basa en la capacidad de influir en otros y crear un ambiente positivo para el crecimiento y el desarrollo. El , en el control y la supervisión de las actividades y los recursos para garantizar resultados óptimos. Habilidades interpersonales vs. habilidades técnicas: El liderazgo requiere habilidades interpersonales sólidas, conocidas como habilidades blandas, como la comunicación efectiva y la empatía, presentar ideas y crear visiones de futuro, para inspirar y guiar a otros. El management se basa principalmente en habilidades técnicas y conocimientos específicos para gestionar recursos y procesos.

El requiere habilidades interpersonales sólidas, conocidas como habilidades blandas, como la comunicación efectiva y la empatía, presentar ideas y crear visiones de futuro, para inspirar y guiar a otros. El se basa principalmente en habilidades técnicas y conocimientos específicos para gestionar recursos y procesos. Orientación al cambio vs. estabilidad: El liderazgo implica fomentar el cambio y la innovación, adaptándose a nuevas circunstancias y desafíos. El management se orienta hacia la búsqueda de estabilidad y eficiencia operativa, asegurando que las actividades se realicen de manera consistente y predecible.

¿Significa que hay líderes que no son buenos managers, y managers que no saben liderar? Hay de todo; porque conozco personas con un liderazgo y gestión excelentes; y managers que asumen roles de líderes con eficacia. Sin embargo, lo que observo en mis clientes de 18 países es que lo más frecuente es que haya líderes con buenas capacidades de gestión; aunque no tantos managers buenos en liderazgo.

Como estamos viendo, aunque estas habilidades son distintas, también están intrínsecamente ligadas, porque si lo que buscas en ti (o en una empresa) es tener un liderazgo efectivo y 360° necesitarás contar con habilidades de management, y viceversa.

Desarrolla habilidades de planificación estratégica y operativa.

Consejos para líderes que quieran incorporar habilidades de management.

Si eres líder y necesitas reforzar tus competencias de gestión, aquí van cinco puntos que puedes considerar:

Desarrolla habilidades de planificación estratégica y operativa para garantizar que las metas se traduzcan en acciones concretas. Aprende a delegar tareas y responsabilidades de manera efectiva, confiando en el talento de tu equipo y fomentando su crecimiento. Familiarízate con los aspectos financieros y de gestión de recursos para tomar decisiones informadas basadas en datos y maximizar la eficiencia de tu equipo. Establece sistemas de seguimiento y control para evaluar el progreso hacia los objetivos y realizar ajustes cuando sea necesario. Cultiva una cultura de colaboración y comunicación abierta, fomentando la participación activa de tu equipo en la toma de decisiones en los aspectos “duros” del negocio, la estrategia y el intercambio de ideas.

Consejos para managers que quieran incorporar habilidades de liderazgo.

Como manager que necesita incorporar o mejorar competencias para liderar equipos, aquí tienes cinco puntos de partida:

Comunica una visión clara y apasionante que inspire a tu equipo y los motive a alcanzar metas ambiciosas. Entrénate en comunicación, un déficit en la mayoría de los niveles de gerenciamiento y gestión en las empresas. Desarrolla habilidades de escucha activa y empatía para comprender las necesidades y preocupaciones de tu equipo. Reconoce y valora el talento individual, brindando oportunidades de crecimiento y desarrollo personal. Pon a las personas en el centro, y ayúdalas a crecer, además de ejecuta roles y tareas. Fomenta en ti y en los demás la creatividad y el pensamiento innovador, promoviendo un entorno donde se permitan tomar riesgos y aprender de los errores. Sé un líder de influencia en los demás, mostrando integridad, ética y responsabilidad en tus acciones, y generando confianza en tu equipo.

Fomenta en ti y en los demás la creatividad y el pensamiento innovador. Foto: MDZ.

Recuerda que tanto el liderazgo como el management son fundamentales para el éxito en el entorno empresarial. Al integrar estas habilidades, podrás impactar positivamente en las personas, y a la vez, gestionar eficazmente los recursos y las actividades, creando un ambiente propicio para el crecimiento y el logro de resultados excepcionales.

* Daniel Colombo, es facilitador y máster coach ejecutivo especializado en alta gerencia, profesionales y equipos.

Podes visitar mi canal de Youtube haciendo click aqui.