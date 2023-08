Denuncian que el Banco Central no les permite retirar los euros para repatriar el cuerpo de su hijo

Marcia Besso es la mamá de Rodrigo López, que el 3 de junio pasado cayó de un acantilado en una playa de Tenerife (España) y quedó con graves secuelas cerebrales. A raíz del accidente, el joven cordobés estuvo internado en coma farmacológico por 50 días y murió hace una semana.

En su momento, la familia había hecho un llamado a la solidaridad para poder cubrir los gastos médicos como así también para repatriar al joven. Gracias al aporte de mucha gente, lograron recaudar los euros necesarios para hacer el trámite. Sin embargo, ahora el Banco Central les impide retirar el dinero donado para poder traer el cuerpo de Rodrigo al país para poder darle sepultura.

Con mucha bronca y dolor, Marcia relató a MDZ que la única solución que le da el BCRA por las restricciones a las divisas extranjeras es que pase los 6.700 euros donados a su tarjeta de crédito. Pero con esa modalidad, le aplican un interés que eleva el costo del trámite un 95%, con lo que estaría pagando dos veces el costo de la repatriación de Rodrigo.

El pedido de la familia de Rodrigo para que el Banco Central permita la repatriación desde Tenerife. Foto: Facebook Marcia Besso

“El Banco Central me tiene que liberar ese dinero que nos fue donado. Yo siento que están ´trabajando´ con el dinero de mi hijo muerto. Eso es lo más bajo que puede hacer el Gobierno”, afirmó desesperada la madre. “Ni siquiera fueron capaces de decirme ´Tómense este vuelo de Aerolíneas Argentina´. Así como lo usó la señora expresidente para trasladar a su hija en un avión sanitario, lo podrían haber hecho con mi hijo”, comentó indignada.

“Desde el viernes pasado, el Banco Central sabe la situación por la cual estoy atravesando. Pero no les interesa. El domingo se cumplieron siete días desde que mi hijo falleció. Estuvo 50 días en coma luego de sufrir ese grave accidente. Toda la Argentina supo lo que pasó porque se informó en todos lados. Sin embargo, a mí me dicen que lo único que se puede hacer es pagar con una tarjeta de crédito y que yo pague el 95% de interés porque ellos me cobran un impuesto que se llama Impuesto de Bien de Lujo. ¡Como si yo estuviera comprando un lujo aquí!”, relató incrédula. “¡Lujos son los que hacen ellos, que sacan la plata de la Argentina y la ponen en otros bancos. Porque están haciendo lavado de dinero. Eso es lujo, no traer el cuerpo de mi hijo”, aseguró Marcia.

Indignada, aseveró que contrató a un abogado para poder destrabar estas restricciones y que está decidida a hacerle juicio al Estado argentino.

Rodrigo López sufrió un accidente en Tenerife el 3 de junio y falleció hace diez días. Foto: Facebook

“Cuando yo pueda enterrar a mi hijo, voy a llegar hasta las últimas consecuencias para que se haga Justicia. Y quiero proponer que el Congreso dicte una ley para ayudar a las familias que tienen que repatriar a sus familiares. El Estado se tiene que hacer cargo de algo. No tiene perdón de Dios”, aseveró dolida.

“El cuerpo de mi hijo sigue allí en la mortuaria de Tenerife y no lo puedo sacar porque no puedo retirar el dinero de la cuenta donde la gente depositó la donación. Hoy me da vergüenza decir que soy argentina”, cerró con mucho dolor.