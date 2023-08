La increíble transformación de una estación de servicio abandonada en un moderno bar

Fue una emblemática estación de servicio de YPF que fue construida en el año 1938 y que por siete décadas fue símbolo de calidad, con un rica historia comercial que la respaldaba.

Tuvo un lugar primordial para una localidad cordobesa situada en el departamento San Justo de la provincia de Córdoba. Alicia es el nombre del pueblo que cuenta con poco más de 3600 habitantes y que dista a unos 187 kilómetros de la Ciudad de Córdoba,

Allí, la principal actividad económica es la agricultura y la ganadería, y era común ver las maquinarias agrícolas acudir a esta estación de servicio que ofreció mucho más que combustible, ya que contaba con un lubricentro de primera clase y un lavadero de vehículos.

La estación de servicio ofrecía un servicio excepcional, coinciden los pobladores, que lamentaron su cierre en el año 2010. A partir de entonces, el edificio que estuvo abandonado por casi diez años se fue deteriorando. Construido 80 años antes, para 2019 lucía roido y arruinado.

Fue una emblemática estación de servicios de YPF que fue construida en el año 1938 y que por siete décadas fue símbolo de calidad de servicio en Alicia. Foto: Instagram estacion38.bar.

Sin embargo, un emprendedor local lo adquirió en el año 2019 y lo que hizo con esta construcción fue una increible transformación para instalar un bar moderno que es el alma de la noche para los habitantes que Alicia y poblados de toda la zona.

Según explicó en su momento el comprador del emblemático edificio, su sueño era "devolverle su esplendor original" a la construcción. Para tal fin, durante varios meses comezó un proceso de restauración y remodelación, tratando de respetar los detalles que tenía originalmente el lugar, para convertirlo en un moderno bar.

Mirá el video del antes y después que compartió el dueño en el Instagram del bar:

En el medio sobrevino la pandemia por el Covid-19 y con ella el confinamiento, la paralización económica y las dificultades que parecieron poner en jaque el proyecto. Aún así, el emprendedor no claudicó con su objetivo.

Es así que esa vieja estación de servicio abrió sus puertas una vez más, esta vez convertida en un bar, en diciembre de 2022. Con el nombre "Estación 38", en la actualidad es un local único que fusiona "la nostalgia del pasado con toques contemporáneos". Entre otros detalles, el bar conserva el viejo cartel de YPF y la leyenda "Estación de Servicio Autorizada". Foto: Instagram estacion38.bar.

Entre otros detalles, conserva el viejo cartel de YPF y la leyenda "Estación de Servicio Autorizada". Un bar donde se puede disfrutar de "la atmósfera y la arquitectura original", como señala su propietario en su Instagram estacion38.bar, mientras se comparten momentos especiales con amigos y familiares y difunde las impresionantes imágenes del antes y después de este ambicioso proyecto arquitectónico. ELa vieja estación de servicio abrió sus puertas una vez más, esta vez convertida en un bar, en diciembre de 2022. Foto: Instagram estacion38.bar.

El emprendedor se llama Federico Mallía, quien al ver el antes y después de su sueño, reflexionó: "Hoy me detengo un segundo a mirar y disfrutar lo que costó más de dos años de trabajo, esfuerzo y muuucha dedicación. Quizás sea uno de los desafíos más grandes de mi vida, pero valió la pena cada segundo dedicado a este lugar que recibió todo el amor que merece".