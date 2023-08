"Trastorno y desorden": la apertura de una obra en Godoy Cruz desató el reclamo de los vecinos

Vecinos de Godoy Cruz elevaron en los últimos días una carta al intendente del municipio, Tadeo García Zalazar para hacerle llegar la "preocupación" que tenían respecto a los problemas que ha ocasionado la apertura de la calle Los Álamos hacia el barrio Arizu. Piden que se corte el tránsito y agregan que nunca fueron consultados ni informados respecto de la intervención en esa calle.

"Enviamos una carta al intendente Tadeo García Zalazar para manifestarle la preocupación que tenemos por los trastornos que está ocasionando el tránsito vehicular, a partir de la apertura de la calle Los Álamos hacia el Barrio Arizu. Suponemos que esto va a ir en aumento a medida que los automovilistas se vayan enterando de tal conectividad. Hoy podemos solamente hablar de trastornos, dígase desorden y congestionamiento del tránsito, “que no es poco”, pero está abierto a cualquier otro tipo de contingencia, esto planteado desde las características del barrio, pionero en el desarrollo urbano de la zona y al que por las sucesivas gestiones municipales parecen no reparar en lo que destacamos e imponen obras que al entender de los vecinos no están bien analizadas para su concreción y cuidando intereses no necesariamente que tengan que ver con el bienestar de los vecinos, sino todo lo contrario", comentaron vecinos del barrio Maestros Provinciales debido al reclamo y la nota enviada a la intendencia.

Así se encontraba la zona en Godoy Cruz.

Desde la Municipalidad indicaron a MDZ que están al tanto de los reclamos y que el terreno fue entregado a Godoy Cruz hace algunos años atrás, por lo que desde el departamento entienden que "no se trata de vía pública simplemente", sino de terrenos que pertenecen a la municipalidad. Ante la queja, aseguraron que se encuentran trabajando en aclarar la situación con los vecinos.

"Le hacemos notar que los profesionales que forman parte del grupo de vecinos y con especialidades referidas a vías de comunicación, conjeturan que para la planificación de las obras propuestas y ejecutadas no se han realizado los estudios y consideraciones necesarias con la rigurosidad técnica y científica que demanda imponer una obra en una zona urbana desarrollada y mucho menos se nos ha informado como es debido a los vecinos de la planificación de la obra , objeto y destino de la misma", agregaron en su reclamo formal los vecinos.

Una parte del reclamo indica que no se han cuidado de forma debida los árboles de la zona que fueron plantados por los vecinos del barrio hace más de 50 años.

Los árboles que habían quedado en la zona.

Además, piden que algún funcionario de jerarquía o el mismo intendente visite el barrio para dialogar respecto de las inquietudes que elevan los vecinos y presenciar el "caos vehicular que la nueva apertura genera". Entienden que el tránsito tan intenso no es "adecuado para las dimensiones del barrio" que poco a poco se va convirtiendo en una "mini autopista".

A su vez indican que el tránsito debe ser cortado en la apertura de calle Los Álamos para "evitar accidentes posibles".