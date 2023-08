"Las expectativas son malas": las cifras poco alentadoras para el turismo en este fin de semana largo

Este lunes 21 de agosto será feriado en todo el país debido al Paso a la inmortalidad del General Don José de San Martín, quien murió un 17 de agosto. Como no se considera un feriado inamovible, el mismo pasó directamente para el lunes próximo y se configura como uno de los "feriados puente" con fines turísticos. Para Mendoza se destacaba como uno de los fines de semana "importantes" para atraer turismo, aunque luego del boom de las vacaciones de invierno, las cifras y las expectativas bajaron considerablemente.

"Las expectativas son bastante malas. Hoy estamos a viernes y la ocupación promedio de la plaza de Mendoza está entre el 40% o 45% de la ocupación. Es uno de los peores fines de semana del año, hablando de los fines de semana largo. La incertidumbre electoral y otras condiciones como el dólar influyen y no ayudan a la ocupación", comentó Adrián González de AEGHA a MDZ.

Y sumó: "Este fin de semana se nutre mucho de lo nacional, del turista nacional, por eso no ayuda mucho a la ocupación de lo que es centro-Ciudad. Seguramente con la nevada de ayer, Las Leñas, San Rafael o Malargüe puedan levantar pero no mucho más de lo que se estimaba. Será un fin de semana sorprendente para mal, en números".

Las Leñas puede captar la atención de los turistas este fin de semana por las nevadas que se esperan.

Desde la Cámara de Turismo, Arturo González, indicó: "El promedio está rondando el 50%. Dentro de la situación económica y social que se está viviendo, que no hay Previaje, que el domingo será el Día del Niño y que además el Paso está cerrado, consideramos que esa cifra es modesta. No es pésima, pero no será la mejor, nada más. Esperamos por la llegada espontánea. Chequeando años anteriores, este fin de semana largo no es el mejor del año, siempre son mejores los de octubre o Semana Santa".

A su vez, indicaron que el promedio para toda la provincia podría llegar a las cifras del 45% y 50%. Desde distintos sectores analizaron que será un fin de semana "flojo" y en el Gobierno también reconocen que habrá una baja pero que la ocupación podría llegar a ser más alta de lo que estiman los privados para este fin de semana largo.

Un dato que no dejaron pasar los referentes del ámbito privado del turismo en Mendoza es que el Paso Cristo Redentor continuará cerrado por mal tiempo en alta montaña al menos durante este viernes y sábado. Las condiciones meteorológicas del lado chileno son complicadas y desde la coordinación del vecino país auguran que podría permanecer cerrado durante más días, aunque del lado argentino pretenden que haya ventanas de apertura durante el fin de semana ya que hay 250 camioneros varados y también por el movimiento turístico.

En las últimas semanas se conoció que Mendoza fue una de las provincias más visitadas durante el mes de julio teniendo en cuenta las vacaciones de invierno que generaron movimiento en todo el país, con la provincia dentro del top 3 de las más concurridas en ese lapso. Además, se conoció que hubo récord de actividad en el aeropuerto El Plumerillo creciendo un 13% respecto de las cifras prepandemia y con expectativa a crecer aún más en el 2024 en ese sentido.