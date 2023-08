Tras las PASO, un importante rubro y sus emprendedores se están viendo perjudicados

Luego de las elecciones, se desató el desconcierto y la incertidumbre en todos los sectores de la economía. El resultado de la contienda electoral, en la que triunfó La Libertad Avanza, descolocó a propios y extraños. Horas más tarde, Sergio Massa, actual ministro de Economía, subió el valor del dólar oficial a $350, es decir el 22%, provocando una devaluación.

Esta medida provocó una reacción caótica de toda la sociedad, sobre todo en el sector económico de la misma: los mayoristas empezaron a especular y a no entregar materias primas ni mercadería. Lo mismo está ocurriendo con los precios, que van a subir considerablemente.

Ante este escenario, los emprendedores están atravesando por un momento complicado. En diálogo con MDZ, Carla Arce, una emprendedora que trabaja en el rubro de los tejidos comentó cuál es la situación actual en la industria de la lanería: "Después de las PASO, los proveedores no me atienden el teléfono directamente. Estoy desde ayer preguntando precios y no me contestan; y otros, directamente me dijeron que le aplique el 25 % del valor actual a mis productos", señaló.

Los mayoristas no entregan los pedidos de los emprendedores, y la situación se torna cada vez más difícil. Foto: Archivo MDZ.

Sin embargo, Carla aclaró que esta situación de incertidumbre viene desde antes de las PASO, y afirma que la temporada de invierno fue bastante dura, ya que en la industria de la lanería no se compone solamente de lana, sino también de insumos como tintes, y con los problemas que trae la suba del dólar, la emprendedora asegura que el negocio se está haciendo cada día más cuesta arriba.

En esa sintonía, Arce comenta que con el negocio, va para atrás todo el tiempo: "Yo trabajo con tejido de dos agujas y crochet; y trabajo sobre pedido. Los mismos demoran entre 20 y 25 días en entregarse, y por lo tanto los precios se me mueven todo el tiempo. Estamos sobreviviendo ", sentenció.

La emprendedora expresó que no puede trabajar especulativamente, ya que sus productos no son de primera necesidad, y por lo tanto, si le pone un valor muy alto a sus productos, la gente no se los compra.

A pesar de la inflación, la emprendedora pone los precios a valores accesibles, para obtener un mayor caudal de ventas. Foto: Shutterstock.

"Tengo un equipo de tejedoras que hay que mantener, así que hay que seguir tejiendo. Es mi manera de afrontar la crisis", aseguró Carla Arce.

De esta manera, la industria de la lanería está sufriendo un momento de crítico, y esta situación se profundizó con la incertidumbre luego de las PASO. Lo mismo está ocurriendo en otros rubros, donde los mayoristas no hacen entregas, y los negocios se quedan sin stock. Mientras, el dólar sigue subiendo, la crisis es cada vez mayor, y esta historia promete seguir sumando capítulos.