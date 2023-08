Qué es y cómo funciona el Conicet, el organismo que privatizaría Javier Milei en caso de ser presidente

Javier Milei se convirtió en el candidato más votado en las PASO a pesar de que sus declaraciones suelen resultar polémicas para un porcentaje importante de la población. Su propuesta es achicar el gasto estatal y eso implica, en su proyecto político, no sólo disminuir la planta de trabajadores en diversos organismos sino también reducir ministerios al mínimo imprescindible y realizar transformaciones profundas en diversos entes estatales. Uno de ellos es el Conicet, que emplea a 28.389 personas de acuerdo al informe de Dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades publicado por Indec.

"Hoy el Conicet tiene 35 mil personas, la NASA tiene 17 mil. Me parece que el Conicet no produce en línea con lo que produce la NASA. Entonces, el tema de la productividad es bastante importante, me parece que la NASA produce un poquito más", explicó en una entrevista el candidato liberal que jamás se calló su opinión en torno a este órgano estatal.

Cuándo se creó el Conicet y a qué organismo peronista reemplazó

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Conicet, se presenta a sí mismo como "el principal organismo dedicado a la promoción de la Ciencia y la Tecnología" del país. Fue fundado como tal en 1958, durante la presidencia de Pedro Eugenio Aramburu. El primer presidente del instituto, cuya historia estuvo ligada a la biología y a las ciencias de la Salud, fue el Nóbel de Medicina, Bernardo Houssay que mantuvo este cargo hasta que murió en 1971.

Siete años antes, en mayo de 1951, Juan Domingo Perón había creado por decreto un organismo similar, el Conityc. Ese organismo tenía como fin promover la investigación y ser base para la formación de científicos cuya labor debía era clave para el desarrollo del país. Científicos de la talla de José Balseiro, Enrique Gaviola y Juan Bussolini formaron parte de Conicyt durante los años en que estuvo en funcionamiento, antes de ser desmantelado por la autodenominada Revolución Libertadora en 1955.

El Conicet fortaleció su impronta a partir de que Arturo Frondizi introdujera las figuras de Investigador y Profesional de Apoyo, -ambos de carrera- disponiendo el financiamiento de la investigación. Esto permitió que los científicos pudieran dedicarse con exclusividad a investigación y desarrollo. Entonces, en 1960, también se definió un programa nacional de becas para la investigación.

El Gobierno militar apostó al crecimiento del Conicet

En los años siguieron comenzaron a sellarse alianzas con universidad, gobiernos provinciales y empresas privadas. Comenzaba a tejerse la red que es hoy Conicet, con cerca de 12.000 investigadores, un número similar de becarios, 2.900 técnicos y alrededor de 1.500 administrativos, Estas personas, "trabajan distribuidas a lo largo del país -desde la Antártida hasta la Puna y desde la Cordillera de los Andes hasta el Mar Argentino- en sus 16 Centros Científicos Tecnológicos (CCT), 10 Centros de Investigaciones y Transferencia (CIT), un Centro de Investigación Multidisciplinario y más de 300 Institutos y Centros exclusivos del Conicet y de doble y triple dependencia con universidades nacionales y otras instituciones", detallan desde la organización cuestionada por Javier Milei.

Sin embargo, antes de llegar a la amenaza de Milei de privatizar la organización, Conicet ha atravesado múltiples vaivenes. Durante la última dictadura militar y en el afán de que las universidades -consideradas "núcleos de subversión" perdieran relevancia, el gobierno reorganizó Conicet incrementando sus centros e institutos. Así, en 7 años, pasó de tener 13 institutos a formar una red con 116 centros. Lo mismo ocurrió con el presupuesto que se multiplicó por 7 a lo largo de esos años.

Carlos Abeledo fue nombrado director del organismo por Raúl Alfonsín cuando retornó la democracia. Tuco que lidiar con la falta de presupuesto y establecer nuevas formas de obtener subsidios. En esos años, se creó un área de Transferencia tecnológica que tenía como fin mejorar los vínculos entre el organismo y el sector privado.

El presupuesto siguió siendo bajo durante la década del 90', cuando fue presidente Carlos Menem. Sin embargo, fue bajo su gobierno que se estableció que Conicet sería un órgano autárquico y descentralizado. La falta de ingresos provocó una "fuga de cerebros" que emigraron en busca de nuevos horizontes en países en los que les permitieran llevar a cabo investigación y desarrollo.

Conicet: el caballito de batalla del kirchnerismo

Desde que Néstor Kirchner asumió su presidencia, el Conicet fue una de las banderas del kirchnerismo. En 2003 y con el objeto de revertir esta tendencia, Néstor Kirchner puso en marcha el plan Raíces, con el objetivo de repatriar a los científicos que habían dejado el país haciendo de Argentina un lugar atractivo parta la investigación en ciencia. Una de las primeras medidas fue un aumento salarial que alcanzó el 45% para determinadas posiciones dentro de Conicet.

En el período de 2003 a 20015, la planta se investigadores se incrementó de 3.600 a 9.200, mientras que el número de becarios doctorales y posdoctorales se quintuplicó pasando de 2.000 a 10.000 durante la llamada "década ganada". El crecimiento de Conicet se vio interrumpido por los ajustes al gasto público durante la presidencia de Mauricio Macri. Entonces, hubo una fuerte merma en el presupuesto para ciencia y técnica que repercutió en los ingresos de los investigadores. Javier Milei disparó contra Conicet, una de las principales banderas del kirchnerismo

El expresidente Macri y su secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao fueron acusados de llevar a cabo un ajuste al organismo limitando el ingreso de nuevos investigadores y quitando presupuesto a múltiples proyectos.

Al asumir su presidencia en diciembre de 2019, Alberto Fernández volvió a alzar la bandera de Conicet. Nombró a Ana Franchi, química, al frente del organismo y expresó que además de trabajar en la recomposición salarial de los investigadores, sumaría vacantes. Durante los tres primeros años de gestión de Alberto Fernández, los salarios de los investigadores tuvieron un incremento real del 29%, mientras que las becas aumentaron un 43%.

Este año, en la apertura de sesiones legislativas, Fernández declaró como una conquista haber "recuperado más de 30 puntos en términos reales el salario de los investigadores y casi 40 los estipendios de los becarios".

Cuáles son las áreas de Conicet con más investigadores

Según datos oficiales, en 2022 Conicet empleaba a 11,854 investigadores. El campo de estudio más numeroso sigue siendo la de Ciencias biológicas y de la Salud que cuenta con 3.274 empleados. Siguen las Ciencias agrarias, de la ingeniería y de materiales, con 2.911 y las Ciencias sociales y Humanidades, con 2.804. Luego, las Ciencias exactas, con 2.538 investigadores y el área de Tecnología con 327 profesionales.

El área que más creció fue la de Ciencias agrarias, de la ingeniería y de materiales, que se multiplicó por 3.4. La siguen las ciencia sociales, cuya cantidad de investigadores se multiplicó por 2.8. La que menos crecimiento tuvo fue la de Ciencias biológicas y de la salud, cuyo número de investigadores creció 1,8 veces.

El número total de investigadores de Conicet se duplicó en los últimos 15 años. El órgano dedicado a la ciencia y a la tecnología pasó de tener 5057 investigadores en 2007 -año en el que Cristina Fernández de Kirchner asumió su primera presidencia- a una planta de 11.854 en 2022. En el mismo lapso, casi se triplicó el número de administrativos pasando de 546 en 2007 a 1499 en 2022.