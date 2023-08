Idénticos: el “mini” Milei empezó a sacar ministerios y estuvo en boca de todos

Las elecciones presidenciales PASO del domingo resultaron una gran sorpresa para todos: Javier Milei fue el candidato más votado en las elecciones. Estos resultados causaron un gran revuelo en las redes sociales. A través de memes y comentarios, la ciudadanía se expresó acerca del triunfo del líder libertario y de su reciente espacio político.

TikTok no fue la excepción, y si bien la plataforma estaba plagada de fragmentos con declaraciones de Javier Milei, hubo un video particular que llamó la atención y se hizo viral, no solo en esta app, sino en todas las redes sociales.

El clip es protagonizado por un niño, que vestido de camisa y corbata, y con un peinado muy similar al del referente político, imitó un video de Milei, que en su momento fue muy viral. Se trata del video del pizarrón, en donde el “Peluca” tiene pegados varios carteles con los ministerios actuales y los va despegando.

Al parecer, el niño lo vio, y acto seguido, se metió de lleno en el personaje: empezó a “volar” ministerios, al grito de “¡afuera!”.

El "mini" Milei empezó a sacar ministerios en un video de TikTok. Foto: Captura del video.

Llamó poderosamente la atención su conocimiento de las frases de Javier Milei, ya que luego de mencionar el Ministerio de Educación, lo definió como “adoctrinamiento”. Luego, sentenció: “Se terminó el curro de la política, ¡viva la libertad carajo!”, cerrando con un característico comentario del líder libertario.

El video viral sumó más de 133.000 reproducciones en TikTok, 22.000 “me gusta”, y casi 800 comentarios, en donde los usuarios expresaron su simpatía con el “mini” Milei.