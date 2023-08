Cannabis medicinal: instan a los médicos a capacitarse para poder prescribir

El lunes pasado dio inicio en el Colegio de Médicos de Rosario el curso “Actualización de la evidencia disponible para prescripción racional de cannabinoides?” que dictan junto a la asociación civil Aupac (Asociación de Usuaries y Profesionales para el Abordaje del Cannabis). El mismo está apuntado a profesionales de la salud, incluyendo los de la medicin, enfermería, psicología, terapia ocupacional, y bioquímica.

“Es un curso en principio que está orientado a los equipos de salud. La habilitación de los médicos a prescribir ya existe a través de la ley 27.350. Es por esto que lo que buscamos es justamente dar información para que esa prescripción pueda ser lo más idónea posible”, explicó a MDZ Sofía Maiorana, una de las coordinadoras de la iniciativa,

Según expresó, la capacitación es semanal y tiene una extensión aproximada de dos meses en los que se van tratando distintos temas a lo largo de los encuentros. “Se inicia con algunas clases introductorias respecto a la historia, la normativa vigente, la farmacología y las aplicaciones terapéuticas. Posteriormente, se va revisando la evidencia disponible por especialidad para justamente aplicar cannabis en cada especialidad terapéutica. También abordamos algo que es lo más complejo, que es el acceso”, contó.

“Argentina se encuentra en este momento y luego de la sanción de la normativa, en una etapa de transición. Así que la idea es poder acompañar a los profesionales de la salud para que puedan dar la correcta prescripción a sus pacientes, dado que la demanda es muy grande por parte de la sociedad y, al mismo tiempo, la capacitación a los profesionales de la salud es muy poca”, explicó Maiorana que coordina el curso junto a Julio Feccia. El mismo se dicta cada lunes de 18 a 21 horas, donde se abordan casos clínicos que servirán para despejar dudas sobre la forma de prescribir cannabis.

El curso capacita a los profesionales de la salud para que puedan dar la correcta prescripción a sus pacientes. Foto: shutterstock

Cabe recordar que la ley 27.350 creó el Programa Cannabis, que procura “mejorar el acceso a quienes tienen indicación médica basada en la evidencia científica disponible, a un producto como especialidad medicinal; con formulación magistral; o que se origine en un cultivo controlado de la planta de cannabis realizado por los pacientes para sí (autocultivo), por terceros (cultivadores) o por una red de pacientes asistidos por Organizaciones No Gubernamentales (ONG) autorizadas por el Programa a través del Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN)”.

En este proceso de transición que se produce con la aplicación de la mencionada ley, es que Maiorana aseguró que se hace cada vez más necesario “continuar capacitando para poder articular los diferentes actores implicados” en dicho programa.

En el botiquín del médico

El médico oftalmólogo cordobés Carlos Laje fue pionero en la prescripción con cannabis medicinal hace diez años. En sus inicios, no estaba aprobada aún la normativa que regula el uso del cannabis medicinal y una denuncia anónima dio origen a una causa que se extendió por seis años y por la que pasó un año privado de su libertad.

Finalmente, la causa de Laje pasó del fuero provincial al federal y fue entonces cuando el juez Ricardo Bustos Fierro encuadró la actividad que desarrollaba bajo las nuevas normativas referidas al uso terapéutico del cannabis. No solo sobreseyó a Laje y sus colaboradores de los delitos de producción y comercialización de estupefacientes (ley 23.737), sino que consideró prescripta la calificación aplicada según el artículo 204 del Código Penal, que sanciona los delitos contra la salud pública. “Más temprano que tarde, el cannabis va a llegar al botiquín del médico", aseguró Laje. Foto: shutterstock

Hoy Laje difunde a la luz de su experiencia los beneficios para la salud que tiene la cannabis y aplaude la iniciativa del Colegio de Médicos de Rosario, de capacitarse sobre cómo debe prescribirse a pacientes cumpliendo con la ley 27.450.

“Más temprano que tarde, el cannabis va a llegar al botiquín del médico como un complemento para mejorar la calidad de vida del paciente”, aseguró en diálogo con MDZ. “Es muy importante que se comience a capacitar a los médicos porque no debe olvidarse que no es el cannabis farmacéutico el único que se puede prescribir. También se puede prescribir el autocultivo, el cultivo solidario, y el cultivo asociativo. La responsabilidad es del médico. Hoy, en el REPROCANN ya hay registradas unas 500 mil personas", dijo.

“Todos sabemos que ahora hay laboratorios nacionales y internacionales que lo comercializan, y no va a faltar mucho para que también existan los visitadores médicos de cannabis que te van a ir a visitar a tu consultorio como te visitan para darte otro fármaco. Pero ahí no termina la cosa, ni mucho menos. El médico, por la ley 27.550, el paciente debe tener un seguimiento del paciente y de la asociación civil vinculada", aclaró.

Más allá de lo que ocurre en Rosario, Laje expresó que en muchas ciudades y provincias aún no se está capacitando sobre el uso del cannabis, aunque, al mismo tiempo, aseguró que ya es parte de la consulta médica. “Cuando ya el paciente que viene a consulta le dice al médico que está tomando cannabis, el médico no puede hacer otra cosa que empezar a formarse sobre el tema. Tiene que trabajar y tiene que estudiar sobre el cannabis, saber interactuar, no con un laboratorio, sino también con cultivadores habilitados. Y hoy la ley es clara respecto a que el paciente necesita la prescripción y el seguimiento de un médico para acceder al cannabis medicinal", enfatizó el oftalmólogo.

Y agregó: "Es el profesional de la salud el que decide qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, y para qué. Y hay médicos a los que todavía les cuesta mucho y no lo han implementado aún porque significa cambiar un modelo muy hegemónico que data de los últimos 100 o 200 años. Eso hace que no sea fácil adaptarse de un día para el otro. Segundo, que tampoco es fácil cambiarlos con una sustancia tan controversial que es esta. Y, tercero, los médicos comenzaron a ver que el cannabis hace bien a su paciente".

"Por eso creo que estas capacitaciones tienen que venir del Estado, que les explque ¿qué es el cannabis? ¿Para qué sirve? ¿Cómo prescribirlo? ¿Cuáles son las reglamentaciones legales? Y que también hable sobre el futuro del cannabis”, cerro Laje.