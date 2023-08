Sin listas y con aumentos: el sombrío panorama de los materiales para la construcción

“Hierro, estructurales y perfiles no tengo para la venta nada, porque no me están entregando desde fábrica. Tampoco tienen listas de precios. Esperemos hasta el miércoles a la tarde, jueves”, responde en mensaje de audio una fiel proveedora a un arquitecto, propietario de una empresa de construcción en Mendoza. Quienes venden cemento y hormigón dan la misma respuesta. No hay precio ni entrega. Representantes del sector aseguran que el problema es puntual con “algunas fábricas oligopólicas” de esos materiales; mientras que otros proveedores han marcado un 15% los insumos en el día de ayer.

Es el escenario que plantea la devaluación abrupta del peso, que decidió este lunes el Gobierno Nacional, luego de conocerse el resultado de las PASO. El dólar oficial (ese que impacta en las importaciones) pasó de $298,50 a $365. Con este acto, el Ministerio de Economía cumple la pauta establecida por el Fondo Monetario Internacional en el último acuerdo. Esto impacta fuerte sobre todo a la población sin capacidad de ahorro, ya que ha perdido poder adquisitivo la moneda nacional.

En el sector empresario, más allá del resultado de las elecciones, la devaluación del peso frente al dólar oficial era algo que se esperaba. En diálogo con MDZ Radio, Diego Pérez Colman, presidente de la red Edificar en Mendoza, dijo en este sentido que los aumentos de precios vienen desde la pandemia, cuando empezó a crecer la demanda de materiales de construcción en los hogares. Aunque, además de las subas mensuales, ayer algunos proveedores aplicaron aumentos del 15%.

Sin precios ni entrega de materiales

Por otra parte Tito Aguilera, un pequeño constructor dijo a MDZ que llamó anoche a dos o tres proveedores que no quisieron pasar precios. La misma respuesta que recibió el arquitecto Pablo Barberá que preguntó por hierro y cemento. Pérez Colman explicó en este sentido que eso depende de firmas grandes como Acindar, y las cementeras (en el país son Loma Negra, Holcim, PCR y Cementos Avellaneda.). “Lo que no significa que las empresas de la red si tienen stock sigan vendiendo. Lo que no se hace es acopiar demasiado, que venga un constructor que quiera acopiar. No se le puede dar todo a una empresa”, aclaró el representante de los proveedores.

Las proveedoras de hierro no hacían entrega ni daban listas de precios para la reventa. / Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Diego Pérez Colman negó, sin embargo, la falta de entrega de materiales: “Para todas las empresas de la red fue un día normal, con las mismas condiciones de venta, las mismas tarjetas, los planes ahora 12”, aseguró el presidente de la Red Edificar, integrada por Saldaña (hierro y cemento), Hormiserv, Genco (materiales eléctricos), Macromat (instalaciones), Giuffre (madera), Mentoblas (aluminio y vidrio), Hipercerámico (terminación de obra) Reno (amoblamientos de cocina) y Elías Dolonguevich (herrajes). "Puede haber corralones o canales de reventa que actúen de otra manera. en cuanto al cemento y el hierro dependen de firmas grandes como Acindar, y las cementera, complica un poco más", dijo el empresario.