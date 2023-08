Los motivos que impulsan la vuelta del aluvión de chilenos a los mayoristas de Mendoza

Luego de varios meses sin sus masivas visitas, los chilenos volvieron a la provincia para abarrotar los supermercados y mayoristas mendocinos durante este fin de semana. El día sábado fue el día central en el que mayor actividad hubo y se notó más el aluvión. Las buenas temperaturas auguran que el Paso Cristo Redentor pueda funcionar con normalidad, se espera que pronto llegue el cambio de horario de atención y la devaluación de la moneda argentina juega su rol fundamental en el cálculo chileno.

"Este sábado ya era un caos total ir al supermercado mayorista, por un tiempo pudimos hacerlo de forma normal sin la atención restringida o de horarios que había antes. Pero este sábado hubo mucho movimiento, se ve que cruzaron muchos", comentó Sebastián, mendocino que se dirigió a los principales mayoristas mendocinos y transmitió esta situación. "El sábado estaba explotado", agregó.

Un dato a tener en cuenta es que salvo la interrupción entre semana por nevadas y luego el corte por unas horas del Paso debido a un accidente el día sábado, la frontera viene funcionando con normalidad en horario de invierno desde hace semanas. De hecho, el buen tiempo en alta montaña empuja a los chilenos a volver a la provincia para repetir el fenómeno que se dio durante abril, mayo y parte de junio.

Reconocen que el fenómeno de la invasión de chilenos puede volver a Mendoza en las próximas semanas. FOTO: Rodrigo D'Angelo.

La cuenta es simple: la pérdida de valor adquisitivo para el argentino significa una ganancia para ciudadanos de otros países que llegan a la Argentina y encuentran mágicamente todo "más barato". Ni hablar después de las noticias que se conocieron de la devaluación del 22% efectuada por el Banco Central tras las elecciones y la suba tanto del dólar oficial como del blue.

MDZ consultó a distintas agencias de viajes que tomaron cierta popularidad en mayo cuando ofrecían realizar los famosos tours de compras a Mendoza que daban su resultado ya que depositaban a los chilenos en los mayoristas, estos compraban y volvían a su país. Luego de un tiempo tuvieron que adecuarse para ofrecer también una noche de hotel debido a que el Paso Cristo Redentor comenzó a cerrar durante las noches.

Panorama en los mayoristas mendocinos. FOTO: Rodrigo D'Angelo/MDZ.

"Estamos evaluando la vuelta del servicio. Confirmado que tenemos disponibilidad para viajar en septiembre desde el inicio del mes, pero estamos tratando de conectar algo para algunas semanas antes dependiendo del estado del tiempo en Los Libertadores. También estamos definiendo los precios pero ya hay mucha gente consultando para volver a hacer los viajes aunque quedan detalles por definir", comentaron a MDZ desde agencias de viajes de este tipo desde Viña del Mar, Reñaca y Santiago de Chile hacia la provincia.

El fenómeno está en vistas de repetirse y tanto chilenos como mendocinos comienzan a sacar las cuentas de qué termina siendo más conveniente en distintas situaciones. Especialistas en la materia económica indicaron que la devaluación del BCRA tras las elecciones irá a precios y la incertidumbre reina en la billetera argentina.

Restricciones por la situación económica

Desde los supermercados mayoristas informaron a MDZ que las dudas son insostenibles durante este lunes y el comienzo de este martes. Es todo una locura. Estamos tratando de ver qué pasa. Si bien estamos vendiendo normal, pero no estamos recibiendo a gente que antes no compraba nunca y ahora quieren llevarse todo y vaciar el local. Veremos qué sucede en Buenos Aires, hemos trabajado con los clientes que tenemos de siempre. Acá el gran problema va a ser la reposición de la mercadería", comentó Rubén David de Óscar David. Así era el panorama en los mayoristas mendocinos en los meses de abril durante el aluvión de chilenos. FOTO: MDZ.

"Hoy por hoy hay ventas suspendidas en las empresas, hasta que no se acomoden ahora las listas no nos levantan pedidos, nosotros no fabricamos nada. Veremos con los días a ver si todo se acomoda", agregó en diálogo con MDZ.