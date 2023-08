Conocé antes que nadie a los ganadores del Certamen Literario Vendimia 2023

Es probable que en las próximas horas el Ministerio de Cultura de Mendoza haga un anuncio público con el resultado del Certamen Literario Vendimia 2023. Sin embargo, este fin de semana ya circulaba en el ambiente literario la lista de escritores y escritoras que este año ganaron en cada una de las categorías: cuento, novela, poesía, juvenil, dramaturgia y no ficción.

El Vendimia es un certamen cerrado, en el que solo pueden participar mendocinos, con obras éditas (con menos de 200 ejemplares) o inéditas. Además de un premio en efectivo (que este año alcanzó los $250 mil pesos) las obras ganadoras son publicados por Ediciones Culturales, la editorial del gobierno de Mendoza. Cada autor o autora recibe también un porcentaje de esos libros impresos, el próximo año.

Aunque el anuncio de las obras ganadoras suele hacerse poco antes o durante la Feria del Libro de Mendoza (que será en el Ángel Bustelo, del 29 de septiembre hasta el domingo 8 de octubre), este año se conocieron muy pronto los ganadores de cada uno de los géneros literarios. La comunicación de los ganadores llegó a través de un correo electrónico masivo destinado a todos los participantes del concurso. Firma este email el subsecretario de Cultura, Fabián Sama, quien agradece la participación y anuncia la resolución de cada uno de los jurados.

Poesía

En la categoría poesía la ganadora este año es Eliana Catalina Drajer, con la obra “Ana no duerme”. El jurado que seleccionó esta obra estuvo conformado por Vera Jereb, Gastón Ortíz Bandes y Gerardo Montenegro.

Drajer es una representante consagrada de la poesía en la provincia. Su obra más conocida es Muñequita chocadora. Aunque ha publicado numerosos libros propios y antologías, tiene otro premiado que se llama La palabra nada, ganador en 2017 del Leónidas Escudero, el premio literario más importante de San Juan, cuyos ejemplares no llegaron a Mendoza. Eliana es Licenciada en Comunicación Social y profesora nivel secundario, universitario y educación no formal. Participó en el grupo de poetas mendocinos “Carne Fresca” y “Faltan 2” y actualmente es integrante del grupo “La moledora de carne” y de la Red Nacional Itinerante de Escritores. En 2008 residió en el Instituto Rural de Artes de Casas del Cerro (España), con una beca concedida por la UNESCO para concluir su primer libro. Gracias a una beca del Fondo Nacional de las Artes se capacitó en poesía con Alicia Genovese.

Eliana Drajer es reconocida por su primer libro publicado "Muñequitachocadora". / Foto: Albert Piazza

Dramaturgia

En la categoría dramaturgia ganó Diego Sebastián Quiroga, con la obra Cajita Fuerte. El jurado, que integraron María Vichez Aruani, María Belén Moretti y Mariana Estrella Sananes, decidió darle una mención a la obra Sumergible del autor Pablo Darío Longo.

Diego Quiroga es licenciado en Arte Dramático (UNCuyo), aunque también se formó en teatro y cine. En 2018, con una beca del Instituto Nacional del Teatro, se formó en teatro físico en la ciudad de Buenos Aires. En 2019, con otra beca de la Fundación SAGAI se desarrollo como “stuntman” o doble de riesgo de cine y con otra beca del Fondo Nacional de las Artes realizó una clínica personalizada de dramaturgia tutorada por Osjar Navarro Correa.

Como actor ha participado en obras de teatro y realizaciones audiovisuales. Como director y guionista realizó los cortometrajes El instante y Mañana a las diez, que participaron en Festivales Mendocinos y Mirada Oeste respectivamente. Lleva adelante la experiencia de co-dirección con el grupo de danza “Argot” con quienes estrenó "Casa habitada".

En los últimos años ha recibido premios en cine y teatro. En 2019 su tercer cortometraje, “Patria por dos pesos” recibió el Premio del público en el Festival Iberoamericano de cine GRABA . Y en 2020 su primera obra teatral “Bitácora de un suceso nunca resuelto y jamás acontecido” recibió una mención en el certamen de dramaturgia Ciclo Incierto, que organiza el Teatro TBK, de la ciudad de Buenos Aires. Diego Quiroga (izquierda) junto al actor Darío Martínez. / Foto: Nave Cultural UNCuyo

Cuento

En la categoría literaria Cuento, el premio Vendimia este año se lo lleva Juan Bautista Correa, autor de la obra Agogé. El jurado que resolvió la selección estuvo formado por Facundo García, Elizabeth Auster y Claudio Castillo. También anunciaron menciones para la obra Ahá, de la memoria, escrita por Agustín Conrado Muñoz Patiño, y No sé si alguna vez amaneció” del autor Santiago Omar Alonso.

Sobre Juan Bautista Correa se sabe que es Licenciado en Comunicación Social y tiene formación en programación y desarrollo de software. “Aprendí a escribir de la misma forma que todos, leyendo, envidiando. Intento de escritor, intento de periodista, intento de todo. Música o muerte”, dice su presentación en el portal de un club de escritura donde puede leerse parte de su obra.

Novela

José Ignacio Rojas es el flamante ganador en la categoría Novela, con Mira siempre el lado brillante de la vida, que alude al título de la canción Always look on the bright side of life, escrita por Eric Idle que apareció originalmente en la película La vida de Brian (1979), del grupo humorístico inglés Monty Python. El jurado que seleccionó esta obra estuvo conformado por Darío Manfredi, Daniel Fermani y Mariana Brito.

Juvenil

El ganador de la categoría juvenil este año es Juan Manuel Montes, quien hace cinco años obtuvo el mismo premio, además de una mención en cuento hace quince años. Seleccionó la obra “Hasta siempre hasta recién” , el jurado que integraron Gabriela Savietto, María Gabriela Fonseca y Omar Ochi. Es la segunda vez que Montes recibe el galardón en la categoría juvenil. / Foto: Gentileza Juan Manuel Montes

En diálogo con MDZ, Juan Manuel se mostró contento con el premio “pero mucho más por el tema”. Su libro trata sobre la muerte cercana y el duelo. “Es un tema que en muchos lectores (y editoriales) sigue siendo tabú para los jóvenes y las infancias” contó. Montes adelantó que Hasta siempre hasta recién es “Es una especie de novela epistolar, donde un chico que tiene 14 o 15 años le manda audios a la chica con la que está saliendo y ella está de viaje en España. Lo único que leemos son los audios del chico, que cuenta que internaron a su nono en el hospital, que no lo dejan entrar a verlo, que él se siente un poco estorbo porque lo consideran aún un poco niño y hay cosas que no le cuentan…”. La obra plantea la problemática de “cómo infantilizamos a los adolescentes en ciertas situaciones que creemos que tienen que ser solo para adultos. Es todo lo que va pasando en esos días de la internación y el libro está dividido en las fases del duelo”.

Montes es profesor en Lengua y Literatura (UNCuyo), Especialista en Escritura y Literatura y Diplomado en corrección de textos (ortográfico y de estilo). Ha publicado La soledad de los héroes (con mención del Vendimia, 2008), Relatos desde Liliput (Macedonia Ediciones, 2012), Márgenes de la microficción (Macedonia Ediciones, 2018), Manojo de palabras (Bambalí, 2018), Abrevedero (2019) y Modo Flash (Quipu, 2020). Fue ganador del Certamen Literario Vendimia en 2018 en la categoría Infantil y Juvenil. Sus textos aparecen en antologías de Argentina, Chile, Perú, España y México.

No ficción

El jurado de no ficción, conformado por Javier Cusimano, Oscar Guillén, Enrique Pfaab, resolvió declarar desierta esa categoría. Sobre los motivos, anunciaron que del total de dieciocho obras participantes “solo un muy reducido porcentaje cumplió con las características del género”, convenidas en las bases del concurso. “Este jurado se detuvo especialmente en el análisis y discusión de textos que en algunos casos mostraban frescura narrativa, un serio trabajo en la prosa o incluso algunos con indudables marcas de estilo, pero con un inconveniente insalvable: la brevedad que impide conformar otro de los conceptos que el jurado tuvo en cuenta: una unidad textual que pudiera conformar ‘un libro’”. También sostuvieron que otro de los asuntos fue inconvenientes de edición de las obras, “problemática común en el panorama local ante la casi ausencia de editores literarios”.

Por último, “los tres jurados entendieron que, de premiar una obra, la misma debía tener suficiente calidad, valor e interés y que estas cualidades fueran perdurables como para justificar su presencia en las bibliotecas. Las obras presentadas no llegaron a reunir estos requisitos.”