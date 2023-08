Sologamia: una cordobesa se sumó a la tendencia de contraer matrimonio con ella misma

Mariel Narbona es una una arquitecta cordobesa de 49 años que contrajo este sábado matrimonio con ella misma, sumándose a una tendencia que está en crecimiento en el mundo: la sologamia.

Esta cordobesa se casó a los 29 años, tuvo un hijo, pero el matrimonio no prosperó y terminó en divorcio. Este sábado, en una iniciativa que nació como un cumpleaños temático entre sus amigas y que tomó amplia difusión en la provincia de Córdoba, decidió casarse con ella misma como una forma de celebrar el amor propio.

Con sus compañeras de toda la vida tuvo hasta una despedida de solteras y anoche, en una reunión íntima de no más de 30 personas, en un salón ubicado en la zona sur de la ciudad de Córdoba, Mariel volvió dar el sí, pero esta vez, como una autoaceptación.

Mariel decidió contraer matrimonio con ella misma en una ceremonia íntima y como forma de promover el amor propio. Foto: Instagram Mariel Narbona

Es de destacar que a sologamia no tiene validez legal ni religiosa, sino que es una práctica que busca promover el amor propio sin depender de una pareja romántica. Es por este último detalles que Mariel aclara que su decisión no se encuadra específicamente en ese concepto. "En realidad yo no estoy cerrada a tener en otro momento una pareja", manifestó en declaraciones a medios locales.

Sorprendida por la mediatización que tuvo su caso, la cordobesa precisó que la idea de “casarse” con ella misma “nació como una cuestión íntima de un proceso propio y personal. Las ganas de celebrar con mis seres más queridos un cumple temático. Decido casarme conmigo porque es el resultado de un proceso, de una búsqueda. Realmente creo que el amor propio, en elegirse y aceptarse a uno mismo, y creo que esto deberíamos hacerlo todos", aseveró Mariel.

En un breve contacto con MDZ durante los preparativos de a boda, contó: "Este es un día para disfrutar. Yo trabajo día a día en mi felicidad y cada vez intento ser más conciente de eso. Es un gran trabajo interno", reconoció.

El casamiento fue planeado para no ser tan costoso como aquella primera vez, 30 años atrás. “En esta oportunidad la pago yo y no mi mamá”, dijo entre risas. Mariel usó un vestido sencillo y contó con la mirada atenta de sus amigas Fer y Rochu mientras caminaba hacia un improvisado altar. La ceremonia fue oficiada por Caro, otra de sus compañeras de toda la vida.

Mirando hacia atrás sobre su primer casamiento, reflexionó: "Muchas veces uno se casa más joven, desde otro lugar o para cumplir otros mandatos. Hoy mi elección es casarme desde esta Mariel que soy en la actualidad, desde la libertad y desde las ganas de celebrar el amor en general y sin ningún mensaje feminista o que se le parezca por detrás", indicó. El año pasado, una mendocina, también celebró un casamiento con ella misma, rodeada de sus amigas como un cumpleaños temático. Foto: Jimena Mauri

Hace exactamente un año atrás, una mendocina también se casó con ella misma también con la idea de festejar un cumpleaños temático. Jimena Mauri dijo en su momento a MDZ: "Había una torta de casamiento en serio, DJ, catering, y todos los pasos que debe tener un casamiento como corresponde, guiados por Sol Castilla. Mi amiga Betina Villegas fue la sacerdotisa y hasta hubo una escribana que labró un acta. Empezó como algo divertido pero tengo que confesar que luego hasta encontré su explicación psicológica y filosófica, con todo lo que significa aceptarse, amarse a uno mismo, por eso escribí unas palabras y se las leí a las presentes. ¡Es tan importante el amor propio! Decirse 'sí' a uno mismo, quererse, cuidarse", aseguró.

La primera "esposa" en contraer matrimonio consigo misma fue Laura Mesi, una mujer italiana de 40 años. En su boda fue en el 2017 y tampoco faltó ni el vestido blanco, ni las damas de honor, ni la torta de cinco pisos. “Tengo muchos amigos y tengo una gran relación con los hombres. Simplemente, entiendo que estoy bien conmigo misma y esta es mi felicidad y mi logro”, explicó la novia en su momento al diario ‘Corriere della Sera’.

"Creo firmemente en que, antes que nada, debemos amarnos a nosotros mismos", dijo esta entrenadora física de 40 años. Y agregó: "Puedes tener un cuento de hadas sin el príncipe".