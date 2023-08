En qué consiste el movimiento maker, que pretende pensar "una escuela nueva"

La Feria Mendoza Maker 2023, que tuvo lugar en el espacio Julio Le Parc, tuvo como objetivo reunir a las comunidades educativas en torno a proyectos y desafíos pedagógicos afines a las ciencias, el arte, la tecnología y la sostenibilidad en la vida cotidiana de los estudiantes.

Lo que se busca es visibilizar y poner en relevancia los proyectos científicos y tecnológicos que se fueron desarrollando en todos los niveles y modalidades del sistema educativo en la provincia de Mendoza.

En este marco, Silvina Del Pópolo – directora de Planificación de la Calidad Educativa - expresó en MDZ Radio: “Me gustaría resaltar que la cultura Maker es un movimiento mundial que ha llegado en la educación que se apoya en un principio esencial del aprendizaje que es el de crear, hacer a partir de los recursos que tenemos, lo que nos lleva a aprender”.

“Esta semana son aproximadamente 430 escuelas las que van a estar visitando el espacio Julio Le Parc trayendo proyectos de esta naturaleza, en los que los chicos a partir de preguntas disparadoras, de cuestionamientos que surgen de su entorno e intereses, desarrollan aprendizajes haciendo cosas”, expresó en Según Cómo lo Mires.

“En estos tres primeros días de la semana ha sido muy interesante, tenemos a los 18 departamentos participando en todos los niveles con cuestiones muy movilizadoras y con un enorme potencial de innovación”, indicó y señaló que “lo interesante es que la escuela queda asignada a un lugar por sorteo y hemos visto cómo florecen los proyectos cuando se ponen en red. Aprenden entre sí y es un valor agregado”.

Además, detalló que “se empieza a instalar una modalidad de aprendizaje basada en preguntar, en ser curiosos en torno a lo que nos pasa alrededor. Muchos de los proyectos que llegan buscan dar soluciones a problemas que los chicos identifican en la escuela”.

“Convergen en la feria el movimiento maker y el aprendizaje basado en proyectos que ya es una metodología instalada en las escuelas. Se ha visto mucho crecimiento en lo interdisciplinario, en las preguntas que los chicos se hacen, es muy interesante para pensar una escuela nueva”, agregó.

Este evento se diferencia de la Feria de Ciencias en que no hay ganadores: “Bajar el umbral de la competencia implica mejorar el nivel de colaboración entre las escuelas; al no sentir que tengo que ocupar un lugar y que el otro no tiene que ocuparlo, fortalece lo colaborativo”, remarcó Del Pópolo.

“Los adultos ya podamos dar un paso al costado y dejar que los chicos sean protagonistas de lo que hace, porque lo hacen realmente bien”, adelantó orgullosa.