Cómo actuar y qué decirle a una persona que sufrió un incidente crítico en la vía pública

Cuando se produce un incidente o una emergencia, en general, el primer socorro es prestado por las personas que se encuentran o transitan por ese lugar casualmente o por conocidos, familiares o compañeros de trabajo. Muchas veces, quienes asisten a la víctima no tienen conocimientos específicos para atender lesiones, algunas pueden conocer técnicas básicas de asistencia inicial y reanimación que ofrece la capacitación en primeros auxilios en salud. ¿Pero cómo asistir a una persona emocionalmente? ¿Cómo actuar o qué decirles para contenerlas si se encuentran en shock?

MDZ consultó con Federico Leguizamón, docente de un programa de Extensión de la Universidad Provincial de Córdoba, quien dicta junto a la licenciada en Psicología Valeria Dotti (MP: 3905) talleres para todo el país de "Primeros Auxilios Psicológicos".

"Los llamados Primeros Auxilios Psicológicos y Emocionales (PAP’s) son un protocolo de acción que indica de qué hacer y decir frente a personas que atraviesan un incidente crítico, ofreciendo una guía de acciones de cómo acompañar a damnificados directos y herramientas relacionadas con el autocuidado de quienes asisten en la situación", explicó el docente.

Dentro de ese protocolo se explican las reacciones psicológicas y conductuales más frecuentes y las técnicas básicas para emplear en momentos de intervención para aplicar a personas afectadas. Y si bien en general los talleres que brinda están dirigidos a bomberos, guardaparques, guías, policías, enfermeros, docentes, médicos, entre otros; algunos lineamientos están dirigidos a personas en general para tener conocimientos básicos sobre cómo asistir a una persona que sufrió un inicidente y está emocionalmente afectada.

Los Primeros Auxilios Psicológicos son un protocolo de acción que indica de qué hacer y decir frente a personas que atraviesan un incidente crítico. Foto: shutterstock

"En principio, hay que identificar que un evento traumático puede ser un accidente, la pérdida de trabajo, de un familiar o incluso una mascota. Todo esto tiene un impacto en nuestras emociones. Y es lo que nosotros conceptualizamos como un incidente crítico. En términos generales, las personas tenemos herramientas para poder afrontarlo, pero en un primer momento del impacto, se genera como un desorden de ideas que no nos permite adaptarnos a la situación", detalló Leguizamón.

“Si nos topamos con una persona que está ante un evento traumático, es importante poder identificar esa situación, porque existen respuestas esperables tras ese impacto. Lo que intentan los primeros auxilios psicológicos es poder ayudar a la persona a que vuelva a organizarse, es decir, que pueda afrontar ese problema, activando su red de contactos, pudiendo entender qué es lo que está pasando, juntar información que pueda servirle. Pero no lo hace la persona que asiste sino que ayuda a quien atraviesa esa situación para que pueda hacerlo él mismo, porque si no es revictimizarlo. De hecho, nosotros hablamos de ´damnificado´y no de ´víctima´”, expecificó.

Qué decirle al damnificado

Para Leguizamón, "lo primero que hay que hacer es identificar qué le está pasando, para luego poder ayudar a que pueda nuevamente reorganizarse. Los primeros auxilios psicológicos son inmediatos, no es una terapia. Hay que entender que uno está allí para ayudar y eso hay que dejarselo en claro. Preguntarle cómo está, si necesita que llamemos a alguien de su familia o entorno, decirle que se quede tranquilo que estamos allí para ayudarlo y que estamos activando el servicio de emergencia, en caso que haya falta. Ese es el primer intercambio que se puede llegar a tener con esa persona”, señaló.

“Es bueno también presentarse a si mismo diciendo: ´Hola, soy fulano, estoy acá para ayudarte, te voy a dar una mano´”, dijo el docente pero enfatizó que hay otras frases que deben evitarse: “Decirle ´Quédate tranquilo´, ´No hay ningún problema´, ´A mí me pasó´, ´Esto no es nada´, o ´Hay cosas peores´, no funciona”, enfatizó.

Leguizamón señaló que dentro del protocolo de actuación para los Primeros Auxilios Psicológicos hay una técnica que se llama OEA, y significa: Observar, Escuchar y Actuar. “Hay un momento en el que uno debe observar qué es lo que está pasando y poder reconocer estos signos o síntomas de la persona que no está pudiendo procesar la situación y que evidentemente está afectado. Después, hay que poder escuchar qué es lo que logra verbalizar sobre lo que le está pasando, y una tercera cuestión es llevar a cabo acciones tendientes a que esa persona no se ponga en una situación de peligro. Por ejemplo, suele sucede en los accidentes en la ruta, que lo primero que hace quien está en el auto es salir de allí y en la desorganización queda muy vulnerable a que lo puedan atropellar”, describió el docente.

En esa asistencia, Leguizamón señala la necesidad de orientar a la persona que sufrió ese incidente, acompañarlo y tratando de que no se ponga en riesgo a sí mismo. ¿Pero qué pasa si esa persona en shock se pone agresiva? “Bueno, ahí hay una cuestión interesante. Si la persona no quiere tomar nuestra ayuda. No se puede pelear con alguien que se resiste a recibir asistencia. Allí se debe hacer un paso al costado y seguir observando la situación, pero tengo que tener en cuenta para que a mí por asistirlo en un incidente crítico, la situación no me afecte para poder cuidarme yo también”, recalcó. Los primeros auxilios psicológicos y emocionales permiten ayudar a una persona que sufrió un accidente hasta que lleguen las fuerzas de seguridad. Foto: MDZ

En cuanto al contacto físico, Leguizamón aconseja evitarlo. “No intentar abrazar, sostener o apoyarle una mano en la otra persona, porque si es un desconocido se está abordando el espacio del otro o de la otra. No es lo mismo que alguien a quien ya conocemos, y para la cual un abrazo puede ser muy contenedor. Otra recomendación es adoptar la posición que tiene la otra persona. Si está parada, yo que me acerqué a asistirlo tengo que estar parado. Si la persona está sentada, yo debo sentarme a cierta distancia que no se sienta invadido, hacer contacto visual y estar muy atento a qué es lo que manifiesta".

Todos estos consejos y muchos más se dictan en estos talleres que ofrece la Universidad Provincial de Córdoba en modo presencial y también virtual, a través de su espacio Educación Contínua bajo el título "Primeros Auxilios Psicológicos y Emocionales (PAPs)".