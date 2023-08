Buenos por conocer: las historias mínimas que nos dan esperanza

En las historias de personas desconocidas -entiéndase por el término aquellas que no salen en los medios de comunicación con frecuencia o no tienen millones de likes en las redes- se esconde un universo maravilloso que si abrimos sigilosamente la puerta de sus vidas, y alertamos a nuestros oídos y ojos, nos encontraremos con ejemplos que nos empujan a ser mejores personas. Historias de gente común que se animó a ser quienes deseaban ser; dejando de lado “el qué dirán”, el “yo no puedo”, alejándose de los estereotipos de toda clase.

Esas miles de historias suceden todos los días sin que nadie las mire. O se pueden encontrar con profes y estudiantes como los de la cátedra de Diseño Gráfico 3 de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Artes y Diseño de la UNCUYO que no sólo salieron a la búsqueda entusiasta sino que además, trabajaron los relatos con los que empatizaron tanto hasta plasmarlos en una muestra que se inaugurará este martes 15 de agosto a las 16 en la Nave Cultural. Luego, tendrán otras instancias donde esos trabajos saldrán al mundo.

Spoiler Alert: las historias son diversas pero tienen un hilo en común y los 24 afiches poseen estrictos parámetros técnicos dados por la cátedra. Es la tarde y MDZ se encuentra con la profesora adjunta de la cátedra, Sol Gonzalez y dos de los estudiantes: Santiago Anzola y Felipe Urigüen, que representan a un equipo de trabajo que es enorme y que tuvo que ponerse de acuerdo para lograr la unicidad de la muestra. “Cada grupo seleccionó a una persona, con una historia que quería visibilizar”, relata la profe González. “Con el profesor Andrés Asarchuk, quien es el titular de la cátedra definimos que el trabajo sería un sistema de afiches. Un sistema gráfico que está integrado por afiches que fueran en blanco y negro, sin retoques de photoshop y además que fuera una foto de la persona sacada por quienes integran el grupo para que sea realmente un sistema. Decidimos hacerlo sobre personas comunes y corrientes que están a la vuelta de la esquina y son héroes desconocidos. Este tipo de diseño tiene que ver con lo social. Esas piezas no tienen la intención de vender el producto sino de poner algo en valor. En este caso, es poder visibilizar pequeñas historias de personas y que cada grupo sentía que quería mostrar. Entonces por un lado buscamos los aportes del diseño social y por otro hay una rama del diseño que está vinculado con lo emocional que también está incluida en la muestra. El aspecto emocional estuvo presente en el proceso, ya que ellos buscaron a las personas, las entrevistaron, se juntaron a sacarles las fotos. Algunas personas habían sido discriminadas, estaban enfermas o tenían una historia de superación que contar. Queríamos que el proceso de juntarse y escuchar, de meterse con las historias, se dejara ver en los afiches. Y se deja ver”, agrega.

En ese sentido, Santiago trae la historia que escogieron a la mesa y nos hace viajar en el proceso que les llevó esfuerzos, risas, lágrimas, la creatividad a flor de piel y la oportunidad de usar la empatía como una herramienta de trabajo. “Este trabajo nos hizo involucrarnos de forma directa con una persona. Nuestra entrevista duró tres horas y después estuvimos mucho tiempo pensando cómo lo íbamos a resumir en un afiche.“La historia que eligió nuestro grupo -dice Santiago-, es la de una chica que tiene leucemia y siempre siguió con sus pasiones, no perdió motivación ni perdió su estilo de vida. Sin embargo,no queríamos contar la historia de una chica con leucemia, sino mostrar la fortaleza. Haciendo consultas con los profes hicimos una segunda entrevista donde encontramos una pequeña historia de ella, que tenía que ver con su pareja actual que era un vínculo que le hacía tomar energías para estar bien, y olvidarse de su enfermedad”, continúa.

“Cómo los vínculos nos salvan”, acota la profe González. “El planteo del trabajo en sí para que te salga bien te tenés que involucrar mucho con la otra persona, qué le duele, qué le gustó”, completa Santiago quien trabajó junto al estudiante Agustín Aguilera.

El fútbol, el deporte más masivo de la Argentina y mucho más en estos meses de festejo por la tercera copa mundial que la selección obtuvo en diciembre último, fue uno de los asuntos del trabajo de Felipe y Anabella Nodaro. El chico, nos cuenta: “Nuestra historia es la una chica que conoce mi compañera del grupo, quien jugó al futsal toda su vida, desde los 17 años que está federada. En un momento conoció a la protagonista de nuestra historia que era un referente para todas las divisiones. Se llama Emilia y jugaba a la selección argentina de fútbol. El día que la conoce, era después de un partido que había perdido Emilia y estaba muy enojada. Sin embargo, mi compañera fue viendo cómo Emilia salió de ese lugar de enojo, a lo largo de su carrera y se transformó en una líder emocional del resto de las chicas. Ella había atravesado etapas donde todo lo que le interesaba son lugares donde se supone que no tiene que estar. Es locutora, trabaja en muchos espacios que le exigen muchas cosas que a un hombre no le exigirían. Ella pudo hacer ese cambio en el momento en que dejó de frustarse por lo que ella sentía que tenía que hacer y empezó a ser. Cuando se deja de exigir, empieza a florecer todo. La llaman de vuelta de la selección, de repente es la líder emocional, es la capitana. Mi compañera le pudo agradecer todo lo que significó para ella como referente y el trabajo fue una manera de agraderle”, expresó.

La escritora Mariana Enríquez contó en su reciente paso por Mendoza, algo que quienes la leen, lo sospechaban: que está obsesionada por los cementerios. Y uno de los grupos, se animó sin conocerlo, a arrimarse a un sepulturero, a quién entrevistaron y compartieron la asombrosa historia de sus horas. Tan especial, tan particular pero a la vez, tan igual a la de cada trabajador de otros oficios.

Pero no sólo personas fueron protagonistas de esta aventura de hacer de las vidas, algo para admirar: también hay un afiche que es protagonista un perro. Se trata de Mate, un perro que sirve como apoyo emocional para que niños y niñas que han sido víctimas de un delito puedan contarlo. Es parte junto a otros perros del programa “Contá Conmigo”, con el que el Ministerio Público Fiscal (MPF) busca sumar herramientas alternativas para el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes que deben prestar declaración y que son víctimas de delitos (en su mayoría contra la integridad sexual). Los estudiantes Guadalupe Sola y Renzo Velozi fueron los autores.

"Siempre fuiste mi espejo, quiero decir que para verme, tenía que mirarte”, pronuncia en una célebre frase Julio Cortázar. Quizá de eso se trata la vida y nuestras historias con los vínculos, en las que todas las personas estamos entrelazadas, como en la muestra, somos un sistema, un espejo donde mirarnos. Y podemos si prestamos atención podemos hacer nuestros los ejemplos de otros. Como en la muestra: saber que detrás de cada persona, hay buenos por conocer.

