Piden dotar de dispositivos de geolocalización a todos los navegantes: en los últimos 23 años hubo 63 hundimientos

A casi un mes de la desaparición en altamar de José Gabriel Ferreyra, un marinero de 37 años que cumplía funciones en el buque fresquero "Nuevo viento", que había partido de Puerto Madryn a la zona de captura de langostino, familiares de víctimas de naufragios impulsaron un proyecto para que todos los tripulantes lleven dispositivos de geolocalización que faciliten su búsqueda.

Ferreyra era un necochense, padre de dos hijos, uno de 14 y otro de 8 años, y fue visto por última vez el sábado 15 a las 6, pero fue al cabo de las 7 horas, cuando llegó el momento de almorzar, que el resto de los tripulantes se dio cuenta que no estaba. Este punto alentó a la redacción de un proyecto que permita conocer de forma inmediata cuando alguien abandona la embarcación de forma intempestiva ya que "hay situaciones críticas y trágicas en las que los que caen al mar no son localizados a tiempo o no se encuentran en absoluto".

Motivados por la reiteración de un caso similar que pasó en la misma embarcación, en marzo de 2020, cuando el maquinista Matías Luri cayó al agua y nunca se lo pudo encontrar, desde el colectivo "Ni un hundimiento más" reclamaron dispositivos de seguridad para los tripulantes de embarcaciones de altura, en una medida de vanguardia que no tienen antecedentes a nivel global pero que creen que podría concretarse con el trabajo de distintas áreas gubernamentales, y profesionales argentinos de la ingeniería y el diseño, entre otras especialidades.

Los antecedentes más cercanos los encontraron en esquiadores que pudieron ser rastreados en avalanchas y otros accidentes en la nieve por algo similar a un GPS, en ese caso utilizados en su indumentaria especial para las condiciones extremas, con la singularidad que en los tripulantes no hay estandarizada "ropa de trabajo" y cambia según sus tareas.

Gabriela Sánchez en una manifestación en el puerto de Mar del Plata - Foto: "Ningún hundimiento más"

"Ayudaría en el caso de naufragios y si un tripulante cae al agua de forma accidental", explicó la socióloga Gabriela Sánchez, integrante del colectivo "Ni un Hundimiento Más" y hermana de Gustavo, el capitán del barco Repunte, que se hundió en medio de una tormenta en 2017 y dejó otros seis desaparecidos junto a él, en diálogo con MDZ.

La activista dijo que "en los últimos 23 años se registraron 63 hundimientos que dejaron un centenar de víctima fatales, lo cual hace de este tema algo urgente", por eso la nota fue remitida a distintos sectores del gobierno y la política en general, y que ya tuvo la primera respuesta favorable de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), quien valoró la información suministrada y dijo que trabajará sus avances. Integrantes del Ministerio de Tranporte visitarán Mar del Plata a mediados de agosto y planean reunirse con algunos de los redactores de la misiva.

Sánchez también participa del Observatorio de Problemáticas Pesqueras que elabora informes pormenorizados de esta problemática y que arrojó datos reveladores vinculados a los hundimientos y sus causas. En su última publicación, graficaron que "el promedio de los barcos hundidos tienen una antigüedad de 44 años, mientras que la antigüedad de la flota pesquera argentina es de 38", por ende las embarcaciones siniestradas "tienen una antigüedad más alta que la media".

La medida lleva como lineamiento principal "encontrarlos vivos" si el dispositivo, por ejemplo conectado a la muñeca, hace sonar una sirena en el barco de forma inmediata al entrar en contacto con el agua, impulsada por el cambio de presión.

Con el objetivo de brindar mayor seguridad en las embarcaciones de altura, desde la multisectorial "Ni un Hundimiento Más" y la "Agrupación Marítimos del Sudeste" presentaron un proyecto para dotar a las embarcaciones de Dispositivos de Protección para Tripulantes (DPT) que constan de una alarma en la timonera y un localizador radio-baliza. Los hundimientos registrados desde el 2000 - Gráfico: Observatorio de Problemáticas Pesqueras

“Nuestra propuesta consiste en la instalación de un DPT compuesto por dos elementos principales: una alarma timonera y un localizador radio-baliza”, detallaron en el proyecto.

La alarma se instalará y, en caso de que un tripulante caiga al mar accidentalmente, se activara de manera rápida y sencilla. Sonará a un volumen alto y distintivo para alertar a todos los ocupantes de la embarcación sobre la emergencia, lo que permitirá una respuesta inmediata y coordinada para el rescate.

El localizador - radio baliza, en tanto, se activaría en caso de caída al mar. El dispositivo activará automáticamente la baliza, enviando una señal de emergencia con la ubicación precisa del barco a las autoridades de búsqueda y rescate. “Esta señal permitirá una respuesta más rápida y efectiva en situaciones de emergencia, aumentando significativamente las posibilidades de localización y rescate del tripulante afectado”, reconocieron entre los argumentos.

Asimismo, "dado el impacto positivo que esta medida tendría en la seguridad de nuestros trabajadores marítimos y el medio ambiente", solicitaron "el apoyo de las autoridades competentes en la revisión y aprobación de esta propuesta".

“Estamos convencidos de que la implementación de los DPT representará un avance significativo en la seguridad marítima de nuestra región y reiteramos nuestro compromiso con la protección de la vida humana en el mar y la sostenibilidad de nuestras actividades pesqueras”, concluyeron.