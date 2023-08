Fuerza Aérea Argentina: una vida custodiando nuestros cielos

El 10 de agosto se conmemora el día de la Fuerza Aérea Argentina. Tuve la oportunidad de participar en la ceremonia para celebrar su 111° Aniversario, en la Base Aérea Militar Morón. Quiero compartir con gratitud y reconocer el esfuerzo de todos los integrantes de la Fuerza Aérea Argentina que, con orgullo patriótico, contribuyen al cumplimiento de la misión principal y subsidiarias en defensa de nuestra soberanía nacional. En esta oportunidad, la campaña institucional se enmarca bajo el lema: “Custodiando nuestros cielos ¡No hay quien pueda!”.

Custodiar nuestros cielos, esa misión genuina y propia de esta Fuerza, es una tarea que implica la formación de tantos hombres y mujeres, que perciben la vocación/profesión de querer entregar sus vidas en favor de nuestra Patria y, podríamos decir, "elevando sus ojos al cielo", descubren ahí que es esa "porción aérea", la que desean custodiar, cuidar, proteger.

MIrá el video la ceremonia con el Obispo Castrense

Para eso se forman y están dispuestos a la entrega de la propia vida, pero no sólo es la entrega "literal", podríamos decir, sino una entrega que se expresa en la dedicación, el esfuerzo, la disponibilidad para los traslados, la "distancia" -muchas veces- de sus familias, lugares de procedencia, etc. Eso también es entrega de la propia vida. No es solo esa, la misión de la Fuerza Aérea Argentina, pero es lo primero en lo que pensamos, al escuchar de ella: cuidan nuestros cielos.

En este día, invocamos a la Virgen de Loreto, patrona de esta Fuerza, para asegurarles -a nuestros aviadores soldados- rutas de amor y paz, como canta su marcha particular.

Gentileza: FAA.

Muy feliz día a la querida Fuerza Aérea Argentina.

* Monseñor Santiago Olivera, Obispo Castrense.