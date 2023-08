Comerciantes platenses, en pie de guerra contra los manteros y la inseguridad

Hace unos días se conoció un informe de la Cámara Argentina de Comercio que da cuenta del crecimiento de la venta ilegal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La ciudad de La Plata, en tanto, no es ajena a esta situación que provoca la queja de cientos de comerciantes a la que suma la creciente inseguridad de la que son víctimas.

MDZ se comunicó con Diego Piancazzo, gerente de la Cámara de Comercio platense, quien advirtió que el gobierno no les da respuesta ante el crecimiento desmedido del comercio ilegal y la ola de inseguridad que azota a los centros comerciales de la capital bonaerense.

“Nosotros como cámara estamos en contra de los manteros y la venta ilegal. Eso no quiere decir que las autoridades tengan que sacarlos por la fuerza. Lo que pedimos es que se actúe de manera preventiva entre el municipio y la provincia para evitar que se instalen en las calles y las plazas de la ciudad”, explicó.

“Hace unos días mantuvimos una reunión con autoridades municipales y del Ministerio de Seguridad bonaerense y desde el municipio nos informaron que no tienen la capacidad para hacer los operativos. El Ministerio de Seguridad se excusó diciendo que no tienen la cantidad de efectivos necesarios para actuar. Con estas respuestas, lo que entendemos es que no hay voluntad política para erradicar la venta ilegal. Cuando lo que deberían hacer es no dejar que se instalen los manteros, acá tiene que haber una decisión política entre la provincia y el municipio que se sostenga en el tiempo. No es sacarlos a los empujones”, agregó el representante de la Cámara de Comercio Platense.

Manteros en Plaza San Martín de La Plata.

Asimismo, sostuvo que “estamos ante una etapa preelectoral, por lo que entiendo que no se la quieren jugar. Deben pensar que un operativo para sacarlos les puede traer votos en contra. Quiero entender que debe ser por eso que no actúan”.

Afirmando que el tema de los manteros no es algo nuevo en La Plata, dijo: “Desde la década del '90 que venimos peleando contra esta situación. Y cada vez es peor. Entendemos que la gente debe salir a buscar su sustento, pero tienen que hacerlo sin perjudicar a los comercios que están legalmente establecidos y que con los impuestos bancan a un estado que no les da respuesta. Le están cortando la mano al que les está dando de comer”, se quejó Piancazzo.

En cuanto al crecimiento de la venta ilegal en la ciudad de La Plata, el gerente de la Cámara de Comercio Platense expresó que creció en el último tiempo un 20%, aclarando que “no son datos propios. Estamos haciendo un relevamiento con la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Católica, por lo que estimamos que en septiembre tendremos un dato preciso de lo que representa el comercio ilegal en la ciudad. Lo que si te puedo decir que los manteros van creciendo día día. Hay sectores de La Plata que parecen una feria paraguaya a cielo abierto como es el caso de las plazas San Martin, Italia y el Parque Saavedra, donde hay mayor cantidad de puestos que venden mercadería de dudosa procedencia. A eso, sumale los que se te instalan en las avenidas y calles de los centros comerciales que tenemos en La Plata, ante un estado que mira para otro lado. Por eso decimos que es una decisión política”.

Por otro parte, se refirió a la inseguridad que afecta a los comerciantes: “A la venta ilegal, los comerciantes le tienen que sumar la inseguridad que sufren tanto ellos como sus clientes. Llega una hora determinada de la tarde en la que no hay gente caminando por la calle por temor a que les roben, por lo que los comerciantes entre las cinco y las seis de la tarde empiezan a cerrar las persianas porque no hay nadie en la calle. Cuando hasta hace no muy poco a esa hora arrancaban las ventas y esto es algo que se repite en todos los barrios y centros comerciales de la ciudad”.

MDZ también habló con comerciantes platenses sobre los manteros y la inseguridad. Lo primero que manifestaron, al igual que la Cámara que los agrupa, es que hay una decisión de la política de dejar hacer. “A los políticos no les importa esto, que se van a calentar si para algunos son votos”, afirmó el propietario de un local de ropa de Calle 12, que agregó: “No tienen que pagar sueldos, alquileres, cargas sociales, sindicato, juicios laborales. No les caen las inspecciones de AFIP y ARBA. Todos los meses se llevan la plata de arriba y no hacen los malabares que tenemos que hacer nosotros para sobrevivir". Mantero armando su puesto, frente a inspectores municipales en plena Calle 7 de La plata.

En tanto Roberto, encargado de una casa de venta de accesorios de telefonía y electrónica, dijo: “Hace unos meses nos cayó, después de un robo que nos vaciaron medio local, una inspección de ARBA. Entraron al local, mientras la policía buscaba huellas, a pedirnos los papeles. Los saque arando, a los gritos les dije que le pidan los papeles al que estaba vendiendo cargadores en la puerta. No volvieron más”.

Los rubros más afectados por la venta ilegal en La Plata son indumentaria, óptica, accesorios de telefonía y productos de regalaría. Los manteros se encuentran en los principales centros comerciales de los diferentes barrios y localidades platenses.