Fuertes reclamos en una localidad turística contra el gobierno municipal

Sierra de los Padres es una localidad de General Pueyrredon que abarca casi tres cuartas partes de su superficie, sin embargo reiterados reclamos vecinales exponen que la presencia del Gobierno municipal de Guillermo Montenegro es nula o insuficiente, al igual que las políticas que implementaron sus antecesores.

El conglomerado abarca Laguna de los Padres, Colina de los Padres, El Coyunco, Las 4 esquinas, La Gloria de la Peregrina, El Paraíso, Villa María del Mar, Colinas Verdes, El Dorado y toda la zona rural que engloba parte del cordón frutihortícola, con una población estimada de 30.000 personas según el último censo nacional.

"Acá no hay ni un inspector ni un cartel; la anarquía es total", lamentó el presidente de la Sociedad de Vecinos Sierra de los Padres, José Luis Martiquet, en diálogo con MDZ, en referencia a las conductas irresponsables de los visitantes que cada fin de semana estacionan en lugares prohibidos o circulan a altísima velocidad.

En 2021 se envió un proyecto al Concejo Deliberante para peatonalizar un tramo del barrio Ciudad Jardín y, de esta manera, ordenar las visitas de los aficionados al turismo serrano, pero el proyecto no fue tratado por los ediles. Dos años más tarde lo incluyeron en una de las comisiones pero no se obtuvieron grandes avances en la implementación del "polo peatonal" que funcionaría solamente los fines de semana y fines de semana largo de 10 a 20 horas, en el tramo del Paseo de la Cumbre y otro desde el Mástil hacia la calle Alicia.

"Necesitamos que haya presencia del Estado municipal en el ordenamiento peatonal y vehicular, y que atiendan otros reclamos como la ausencia de señalética, dársenas o delimitación de carriles, que son inexistentes", lamentó el vecinalista, que destacó que buscan "mejorar la convivencia entre vecinos, comerciantes y turistas" principalmente en la zona comercial.

Según dieron a conocer los vecinos, se registran "cada vez con mayor frecuencia siniestros viales en la zona" donde se debería circular a una velocidad máxima de 40 km/h pero algunos conductores llegan hasta duplicarlo, con el agravante que al estacionar decenas de autos en lugar prohibidos muchas veces la gente tiene que circular por la calle.

Mirá el video del caos en Sierra de los Padres por autos y micros mal estacionados

"No puede ser que cada cual haga lo que le parece en el momento. Algún día vamos a lamentar una desgracia grande", advirtió Martiquet, al tiempo que criticó que ni el jefe comunal ni sus secretarios visitan el lugar y "hasta seguro ni lo conocen". "El Estado al no estar no conoce los problemas, no puede diagnosticar ni gestionar", agregó.

El centro neurálgico de Sierra de Los Padres es el barrio Ciudad Jardín, que nació en 1950 y cuenta con una sociedad de vecinos creada 9 años más tarde, donde curiosamente los reclamos no distan mucho de los que se impulsan en la actualidad. "Desde hace poco tenemos cuidacoches. Llegaron antes que los funcionarios", ironizó el referente vecinal.

La sociedad, que se define como apartidaria, también impulsa un reclamo para que los recursos que se generan en la zona puedan ser repartidos equitativamente. Y que se haga un gasto más eficiente, por ejemplo en la recolección de basura, donde la empresa que debería recoger las bolsas durante 6 días a la semana, lo hace "con suerte la mitad".

También hay muchos reclamos de seguridad, pero en este punto lograron que tras las cámaras que colocaron con fondos propios -donde se han gestionado por ejemplo arreglos de calles- se instalaron una serie de cámaras que pudieron conectar al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y son mapeadas por la Secretaría de Seguridad. Sin lugar para estacionar, conductores ocupan lugares insólitos - Foto: José Luis Martiquet

"Queremos una mesa de trabajo donde poder llevar nuestros reclamos y que puedan ayudarnos", imploró el titular de las Sociedad de Fomento, cargo que se renovará en diciembre próximo.

Otro sector de los vecinos crearon una entidad autodenominada Comisión Pro Nuevo Municipio de Sierra de los Padres que directamente reclama la autonomía del municipio, para concretar por ejemplo la instalación de un centro de salud que funciones las 24 horas y emprender arreglos viales, de agua potable y cloacas.

También buscan una circulación reforzada de los colectivos, ya que una sola línea los conecta con Mar del Plata y tiene horarios muy restringidos. En sintonía, buscan la radicación de oficinas de Anses, PAMI, Registro Automotor, Renaper, y una sucursal del Banco Provincia.