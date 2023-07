Polémica en Santa Fe: dueño de pitbull que atacó a una bebé podrá ir a la cárcel

Cristian, el dueño de los dos pitbull que la noche del sábado 24 de junio atacaron a una mujer y su nieta de 18 meses en un barrio de la ciudad de Santa Fe, fue imputado por la Justicia. El fiscal que interviene en la causa, Omar De Pedro lo acusó de haber fallado en la custodia de los perros y adelantó que pedirá que continúe privado de su libertad. La decisión se conocerá en las próximas horas.

En la audiencia que se realizó en los Tribunales locales el hombre de 45 años fue imputado por los delitos de "lesiones graves dolosas" en perjuicio de la señora y "lesiones gravísimas dolosas" en perjuicio de la menor. El fiscal precisó que "estando en poder de dos canes raza pitbull, de gran porte físico y con antecedentes de ataques y mucha agresividad hacia otros animales y personas, y siendo consciente del alto riesgo de graves consecuencias que significaba para terceros que salieran a la vía pública sin adecuada supervisión suya y elementos de seguridad" permitió que estuvieran en el jardín de la casa y con la puerta abierta.

Según se pudo reconstruir, la mujer y su nieta caminaban por la calle y al momento de pasar frente al domicilio los dos perros salieron raudamente, sin obstáculos, con el objetivo directo de atacarlas. En primera instancia los perros mordieron a la mujer que llevaba en sus brazos a la bebe. Sufrió profundas heridas en la zona de las piernas, brazos y rostro. Producto de las agresiones, perdió el control de la beba quien también fue salvajemente atacada provocando traumatismo grave de tórax con compromiso de caja torácica y pulmonar La cacería se detuvo, después de varios minutos, a partir de la intervención valiente de un grupo de vecinos.

Sobre las penas que se prevén para el delito atribuido, el fiscal Omar De Pedro indicó: “varían, porque son muchas las calificaciones, pero en resumidas cuentas, y si tenemos que elegir la de gravísimas lesiones dolosas, el artículo 91 del Código Penal prevé una pena de tres a diez años. Si se suman los delitos, hablamos de una pena bastante importante”, amplió.

El estado de salud de la beba

Hospital de Niños de Santa Fe

El estado de salud de la menor continúa siendo muy complicado. Desde el momento del ataque permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Niños Orlando Alassia, recibe asistencia respiratoria mecánica, con lesiones serias y graves en ambos pulmones producto de las mordidas. Además, la paciente presenta fracturas costales varias.

"Me enfoqué en la criatura, si se la daba a ellos se la comían, se la deboraban", comentó la abuela en declaraciones a la prensa, mientras continúa su recuperación de las lesiones. Y agregó: "la estoy esperando con los brazos abiertos, tiene que salir adelante, Dios me la dejó para que la resguarde y se que me la va a devolver", comentó entre lágrimas.

Se escapó un pitbull

Después de los hechos el fiscal también dispuso que los animales sean retirados del domicilio y queden a resguardo mientras avanza el proceso. Fueron trasladados y alojados en la Base Sección Ecológica de la Policía Comunitaria de Santa Fe, pero el miércoles por la tarde ocurrió un hecho que generó miedo y sorpresa: el pitbull rompió la jaula, logró escaparse e intentó agredir a uno de los empleados sin llegar a generarle ninguna herida.

Luego de recorrer la zona, los agentes encontraron al perro y lo recapturaron, para luego devolverlo a la dependencia policial.