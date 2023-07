La dolorosa reflexión del abuelo de Lucio Dupuy en el día de su cumpleaños

A cinco meses de la condena a prisión perpétua que recibieron la madre de Lucio Dupuy, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja Abigail Páez, por su asesinato cometido el 26 de noviembre de 2021 en La Pampa, el abuelo del niño difundió un desgarrador mensaje en su muro de Facebook en el día en que hubiese cumplido sus 7 años.

"Papito, hoy es tu cumpleaños número 7. No estás con nosotros físicamente pero sí en nuestros corazones. Dueles cada vez más,cada día más y más. El dolor es insoportable. Deberías estar aquí donde te amo no allá donde te extraño. Hoy le he pedido a Dios que te festeje el mejor cumpleaños, y solo pido soñarte", comenzó su posteo Ramón Dupuy.

Ramón Dupuy se convirtió tras el crime de Lucio en un referente y activista contra el maltrato infantil. Foto: archivo

"Dios, sé que vos lo podés todo. Te pido, te ruego, préstamelo un ratito solo para jugar un momento con él. Él sabe lo que lo extraño y lo que lo necesito. Lo que sufrimos es mucho y no sé hasta cuándo lo voy a aguantar", continuó diciendo Ramón Dupuy,

"Te prometí que no te iban a olvidar y que iba a luchar para que nadie sufra lo que a vos te hicieron sufrir al sacarte del lado nuestro. Eras tan feliz con nosotros que no le encuentro explicación. Papito, te extraño, te amo tanto que mí mente no puede más, Solo espero encontrarte muy prontito para que me des esos abrazos de amor que me dabas,Te amo", cerró el hombre en su dolorosa reflexión.

Cabe recordar que el abuelo de Lucio se convirtió tras el cruel homicidio del niño en un referente y activista contra el maltrato infantil.

Cinco meses de la sentencia

El pasado 2 de febrero, en la Sala de Audiencias N°8 de los Tribunales de Santa Rosa se dictó el veredicto en el juicio por el asesinato de Lucio Dupuy. En el banquillo de los acusados estaban sentadas su madre Magdalena Espósito Valenti y su pareja Abigail Páez.

"Declaramos a Magdalena Espósito Valenti autora materialmente responsable del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, con alevosía y ensañamiento, en perjuicio de Lucio Dupuy", se leyó en el fallo. Y continuaba: "Declaramos a Abigail Páez autora material y penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento, en concurso real del delito de abuso sexual con acceso carnal por vía anal realizado con un objeto fálico, agravado por tratarse de la cuidadora, por haberse cometido contra un menor de 18 años de edad, aprovechando la situación de convivencia como delito continuado".

De acuerdo con la investigación, el niño fue sometido a varios golpes el 26 de noviembre de 2021 entre las 17:30 y 19:40 horas por parte de su madre y su pareja, quienes lo dejaron agonizando solo en la casa. Espósito Valenti se fue a trabajar, mientras que su pareja salió.

Cuando Páez regresó al domicilio, vio que el pequeño se encontraba sin signos vitales, por lo que lo llevó a a guardia médica, donde intentaron reanimarlo. Finalmente, Lucio falleció en el Hospital Evita tras los intentos fallidos de salvarlo.

Según la autopsia que le hicieron al niño, que tenía 5 años al momento de su asesinato, el deceso fue consecuencia de un politraumatismo por golpes. Además, presentaba "lesiones en varias partes del cuerpo", entre ellas, "golpes, mordeduras y quemaduras de cigarrillo" en zonas íntimas. Fue entonces cuando se confirmó que Lucio, además de haber sufrido maltrato y violencia familiar, fue víctima de abusos sexuales.