Asertividad: ¿sabés de qué se trata?

La asertividad es la capacidad de comunicar a las personas que nos rodean nuestros sentimientos y necesidades pero evitando herir y ofender a los demás. “La asertividad es la habilidad de expresar tus ideas, sentimientos y pensamientos de una manera adecuada, en el tiempo oportuno y con un modo adecuado.” Daniel Goleman, en su libro, "La inteligencia emocional".

El significado de asertividad según la Real Academia Española (RAE) es: "Expresar su opinión de manera firme." El ser asertivo nos ayuda en las relaciones, es relacionarnos más fielmente con nosotros mismos, con menos conflicto entre lo que sentimos y pensamos y lo que decimos y hacemos. Saber expresar nuestros sentimientos, sin avergonzar a los otros.

El libro de Daniel Coleman.

Cuando no somos asertivos:

Pensamos que el otro no tienen derecho a sus creencias, derechos u opiniones.

Creemos que nuestros derechos deben ser defendidos por encima de los de los demás, con rabia y agresividad.

Y cuando somos asertivos:

La autoestima se fortalece.

Disminuye la ansiedad en situaciones sociales.

Se produce una mejora en las habilidades sociales y de comunicación.

Incrementa la satisfacción respecto a las relaciones interpersonales.

Aumentan las conductas sociales y los sentimientos positivos hacia los demás.

Lo que permite obtener beneficios como:

Nos permitirá abordar los conflictos de manera más eficaz.

Nos facilita la resolución de conflictos interpersonales.

Aumenta la predisposición a prestar ayuda a los demás.

Nos convierte en personas de confianza.

Se va fortaleciendo nuestra autoestima.

Por eso la importancia de tener una comunicación asertiva, sumando por supuesto la cualidad de la empatía, nos permitirá tener relaciones más genuinas y honestas. La empatía es la capacidad de "ponernos en los zapatos del otro", es decir, de sentir como propias las emociones ajenas y actuar en consecuencia. La asertividad y la empatía van estrechamente unidas para la tener una

conducta prosocial. La asertividad nos permite mostrarnos y expresarnos de manera saludable.

Ser asertivo es expresar nuestros puntos de vista respetando el de los demás.

Debemos tener en cuenta que:

Debemos expresar nuestra opinión de forma respetuosa, decidida, utilizando siempre la primera persona, en lugar de afirmaciones categóricas o generalistas. “Yo lo hago de este modo…” en vez de “Así no se hace”

Mantener nuestra opinión con tranquilidad y firmeza (sin ser obstinados), aceptando que el otro puede que no lo vea así.

Aplazamiento asertivo: Aplazar la respuesta a lo que nos ha dicho nuestro interlocutor de forma desafiante, con la finalidad de encontrarnos más tranquilos y centrados para enfrentarnos a ella “Si me disculpas hablamos de esto un poco más tarde”.

En resumen: ser asertivo es expresar nuestros puntos de vista respetando el de los demás. Recuerda que ser asertivo no significa querer llevar siempre la razón, sino expresar nuestras opiniones y puntos de vista, sean estos correctos o no. Todos tenemos también derecho a equivocarnos y a no ser juzgados por ello de manera excesiva.

Desiderata

“Camina plácidamente entre el ruido y las prisas, y recuerda que la paz puede encontrarse en el silencio. Mantén buenas relaciones con todos en tanto te sea posible, pero sin transigir. Di tu verdad tranquila y claramente;

Y escucha a los demás, incluso al torpe y al ignorante. Ellos también tienen su historia. Evita las personas ruidosas y agresivas,

pues son vejaciones para el espíritu. Si te comparas con los demás, puedes volverte vanidoso y amargado porque siempre habrá personas más grandes o más pequeñas que tú.

Disfruta de tus logros, así como de tus planes. Interésate en tu propia carrera, por muy humilde que sea; es un verdadero tesoro en las cambiantes vicisitudes del tiempo. Sé cauto en tus negocios, porque el mundo está lleno de engaños. Pero no por esto te ciegues a la virtud que puedas encontrar; mucha gente lucha por altos ideales y en todas partes la vida está llena de heroísmo.

Sé tu mismo. Especialmente no finjas afectos. Tampoco seas cínico respecto al amor, porque frente a toda aridez y desencanto,

el amor es tan perenne como la hierba. Acepta con cariño el consejo de los años, renunciando con elegancia a las cosas de juventud. Nutre la fuerza de tu espíritu para que te proteja en la inesperada desgracia, pero no te angusties con fantasías.

Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad.

Más allá de una sana disciplina, sé amable contigo mismo. Eres una criatura del universo, al igual que los árboles y las estrellas; tienes derecho a estar aquí. Y, te resulte o no es evidente, sin duda el universo se desenvuelve como debe. Por lo tanto, mantente en paz con Dios, de cualquier modo que Le concibas, y cualesquiera sean tus trabajos y aspiraciones, mantente en paz con tu alma

en la ruidosa confusión de la vida.

Aún con todas sus farsas, cargas y sueños rotos, éste sigue siendo un hermoso mundo. Ten cuidado y esfuérzate en ser feliz”.

Max Ehrmann (1872-1945)

“Hay dos maneras de difundir la luz: ser la lámpara que la emite, o el espejo que la refleja.” Lin Yutang

* Carlos Daniel Tantucci - Consultor psicológico. productor y conductor del programa “Compartiendo Vida”, por FM "PARROQUIAL" 105.1