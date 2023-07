Un descubrimiento en la Amazonía sorprende a paleontólogos

Un grupo de paleontólogos de distintos países realizaron un sorprendente descubrimiento paleontológico en la Amazonía brasileña. Se trata de los restos de un primate que datan de hace 30 millones de años.

En el descubrimiento participó el investigador franco-argentino del Conicet, François Pujos, quien dialogó con MDZ sobre los restos hallados y explicó por qué es tan particular e importante para el conocimiento de la evolución de los mamíferos en América del Sur.

La fauna de mamíferos que podemos observar hoy en día resulta ser la mezcla de formas que siempre vivieron en nuestro continente y otras que llegaron a distintos momentos que sea desde América del Norte, Antártida o África

"Los primates y roedores, llegaron de África hace 30 o 40 millones de años", comentó Pujos, quien explicó cómo lo hicieron: "Hoy en día, la distancia entre África y América es de unos 8.000 kilómetros, pero hace unos 30 millones de años, por los movimientos de los continentes, esta distancia era únicamente de 800 a 1.000 kilómetros. Debido a la corta distancia, estos seres aprovecharon 'barcos naturales' constituidos por trozos de tierra y plantas que se desprendían de los márgenes de los grandes ríos. Eran empujados por las fuertes corrientes y en aproximadamente una o dos semanas, llegaban a América del Sur desde África. Por esa razón se encontró recientemente en la Amazonia roedores y monos fósiles con rasgos africanos".

La investigación ocurrió en la Amazonía

Foto: L. Marivaux

Mediante el análisis de un diente molar de esta criatura, los investigadores observaron que este animal tenía fuertes afinidades con los Eosimiidae, un grupo de monos asiáticos, lo que los deja sospechar a los expertos que el ancestro del fósil encontrado en Brasil "era originario de Asia, atravesó rápidamente África. cruzó el Atlántico y colonizo América del Sur", explicó el paleontólogo.

Reconstrucción del animal

Fuente: J. A. González y D. Barletta

"Sin duda este fósil corresponde a uno de los hallazgos paleontológico más relevante de las ultimas décadas permitiendo entender el origen de los monos en América del Sur", agregó Pujos quien explicó que este "animal tiene alrededor de 35-30 millones de años de edad y fue encontrado en niveles de 12 MA (millones de años antes del presente)". Pujos comentó que se necesita saber por qué estaba allí.

Cómo es que esta criatura se encontraba en tal lugar, Pujos dio una explicación: "Lo que paso es que hace 35-30 millones de años el mono y sus amigos roedores mueren y se fosilizan. Más tarde, hace unos 12 millones de años en el paleo río Juruá se erosionaron los niveles donde estaba el diente del antiguo mono y se re-deposito con animales de esa edad para finalmente fosilizarse con ellos", concluyó.

El hallazgo se publicó en la revista Proceeding of the National Academy of Sciences (PNAS) y fue resaltado como una "investigación destacada" en la prestigiosa revista científica Nature.