Los mitos y verdades sobre el entrenamiento en ayunas

Bajar de peso es una meta que se proponen muchas personas. El fin de buscar la pérdida de grasa corporal puede darse por diferentes motivos, como por ejemplo, un estado de obesidad, por salud, o simplemente para verse mejor físicamente y aceptar la imagen que devuelve el espejo.

Lo cierto es que una de las estrategias que se utiliza para la disminución de peso, es la del entrenamiento en ayunas. Esta técnica es muy utilizada para comenzar el día siguiente con una dura rutina de ejercicios, y así lograr rápidamente la pérdida de grasa corporal.

Martín Carrizo, médico especialista en nutrición y con posgrado en estética clínica, explica que el descenso de tejido adiposo (grasa corporal) depende de muchos factores, como por ejemplo, la duración (fundamental para lograr utilizar grasas como sustrato energético) e intensidad del ejercicio, el peso corporal, la capacidad aeróbica y el porcentaje de grasa corporal, que mientras mayor sea el mismo, los resultados en el nivel de oxidación de ácidos grasos en estado de ayuno serán más efectivos.

Hay varios aspectos a tener en cuenta para que el entrenamiento en ayunas sea efectivo.

Por esa razón, el médico asegura que los beneficios del entrenamiento en ayunas dependen de la persona, de su composición corporal, de la intensidad y del ejercicio que se practique, de la duración del mismo, etcétera.

MDZ dialogó con Luisina Capone, licenciada en nutrición, antropometrista, especialista en nutrición metabólica y con diplomatura en nutrición deportiva; quién también da su mirada sobre el tema, y explica lo siguiente: “El entrenamiento en ayunas podría favorecer al descenso de la grasa corporal siempre y cuando esa persona esté en un déficit calórico”.

Por eso, Capone aclara que debe haber una reducción de calorías diarias, ya que cuando la persona no desayuna y entrena, tienen mayores probabilidades que se utilicen las reservas energéticas, es decir, la grasa corporal; aunque destaca que, si luego de ese entrenamiento en ayunas, se consumen 400 calorías más de las que realmente se necesitan, no va a existir pérdida de la grasa corporal.

Según los especialistas, en caso de realizar ejercicio físico en estado de ayuno, es clave aportar correctamente en el día la cantidad de calorías necesarias.

Como dato interesante, Luisina Capone agrega que algunos entrenamientos en ayunas se asocian al consumo de cafeína, a través de un café, para potenciar más el rendimiento y no sentir fatiga. Además, suma el caso del ayuno intermitente, al que considera más efectivo en cuanto al descenso de grasa, “porque sabemos que sí o sí hay una comida que no va a estar, que es el desayuno, entonces hay un ahorro que va a tener esa persona”.

Sin embargo, la nutricionista hace hincapié en que solo se debe realizar el entrenamiento en ayunas siempre y cuando se compensen los nutrientes que no sean en la mañana, a lo largo del día. Por otro lado, comenta que “se podría utilizar esta estrategia para favorecer algunas adaptaciones musculares, y en el caso de competir, ese día agregar el desayuno para que esa persona rinda más”.

Debate de los especialistas: los posibles inconvenientes del entrenamiento en ayunas

El médico Martín Carrizo considera que hay una serie de inconvenientes que puede traer entrenamiento en ayunas, como por ejemplo, pérdida de músculo, fatiga durante el resto del día, riesgo de lesiones osteoarticulares y musculares; y afecciones como hipoglucemia y lipotimia.

Con esta postura coincide Matías Paz, profesor de Educación Física, que asegura, desde una perspectiva enfocada 100% al ejercicio físico, que el entrenamiento en ayunas no es para todos: “A algunas personas les trae consecuencias hacer ayunos tan largos. Yo, personalmente, no lo recomendaría porque para mí, lo ideal sería que se desayune antes de entrenar. Es como querer que el auto ande sin combustible”, sentenció.

Los beneficios del entrenamiento en ayunas dependerá de la composición corporal, la masa muscular y la intensidad del ejercicio de la persona que lo realice.

Luisina Capone muestra una opinión contrapuesta a la de Martín y Matías, ya que asegura que “la evidencia científica reciente sobre el tema, a diferencia de lo que se creía hace un par de años atrás, es que entrenar en ayunas no se asocia o no es igual a la pérdida de la masa muscular”, y si bien no se aconsejaba el ejercicio físico en estado de ayuno justamente por la posible pérdida de masa muscular, “hoy en día se ha comprobado que esta situación solo se da en caso de una mala alimentación o una mala nutrición global”.

La pérdida de peso es la meta de muchas personas, que para lograrlo recurren a métodos como el entrenamiento en ayunas. Los expertos coinciden en que traerá beneficios dependiendo de la persona, pero en el caso de realizarlo, será fundamental el aporte de nutrientes durante el resto del día, donde se deberá completar la cantidad de calorías ingeridas.